Ротенбергов объявили в розыск на Украине. Скрин

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Ротенберг Аркадий , путин владимир, ротенберг аркадий
Аркадий Ротенберг и его сын Игорь объявлены в розыск на Украине Фото:

Российские предприниматели Аркадий и Игорь Ротенберги объявлены в розыск украинскими властями. Об этом свидетельствует информация на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Аркадий Ротенберг, по данным украинского МВД, считается скрывающимся от следствия, при этом отмечается, что он якобы «исчез» 17 августа 2022 года, передает РИА Новости. В отношении Игоря Ротенберга украинские правоохранительные органы предъявили обвинения в финансировании действий, направленных на изменение или свержение конституционного строя страны.

Ранее высший антикоррупционный суд Украины конфисковал в пользу государства компании, которые владеют расположенным в Киеве крупным торгово-развлекательным центром Ocean Plaza. Украинские власти утверждают, что владельцами данных компаний якобы являются российские бизнесмены Аркадий и Игорь Ротенберги, передает «Национальная служба новостей».

Аркадий Ротенберг объявлен в розыск на Украине
Аркадий Ротенберг объявлен в розыск на Украине
Украинские власти предъявили обвинение Игорю Ротенбергу
Украинские власти предъявили обвинение Игорю Ротенбергу

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Российские предприниматели Аркадий и Игорь Ротенберги объявлены в розыск украинскими властями. Об этом свидетельствует информация на сайте Министерства внутренних дел Украины. Аркадий Ротенберг, по данным украинского МВД, считается скрывающимся от следствия, при этом отмечается, что он якобы «исчез» 17 августа 2022 года, передает РИА Новости. В отношении Игоря Ротенберга украинские правоохранительные органы предъявили обвинения в финансировании действий, направленных на изменение или свержение конституционного строя страны. Ранее высший антикоррупционный суд Украины конфисковал в пользу государства компании, которые владеют расположенным в Киеве крупным торгово-развлекательным центром Ocean Plaza. Украинские власти утверждают, что владельцами данных компаний якобы являются российские бизнесмены Аркадий и Игорь Ротенберги, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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