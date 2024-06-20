Ротенбергов объявили в розыск на Украине. Скрин

20 июня 2024 в 21:54 Размер текста - 17 +

Аркадий Ротенберг и его сын Игорь объявлены в розыск на Украине Фото: Официальное интернет-представительство Президента России Российские предприниматели Аркадий и Игорь Ротенберги объявлены в розыск украинскими властями. Об этом свидетельствует информация на сайте Министерства внутренних дел Украины. Аркадий Ротенберг, по данным украинского МВД, считается скрывающимся от следствия, при этом отмечается, что он якобы «исчез» 17 августа 2022 года, передает РИА Новости. В отношении Игоря Ротенберга украинские правоохранительные органы предъявили обвинения в финансировании действий, направленных на изменение или свержение конституционного строя страны. Ранее высший антикоррупционный суд Украины конфисковал в пользу государства компании, которые владеют расположенным в Киеве крупным торгово-развлекательным центром Ocean Plaza. Украинские власти утверждают, что владельцами данных компаний якобы являются российские бизнесмены Аркадий и Игорь Ротенберги, передает «Национальная служба новостей». Аркадий Ротенберг объявлен в розыск на Украине Скрин сайта МВД Украины Украинские власти предъявили обвинение Игорю Ротенбергу Скрин сайта МВД Украины Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские предприниматели Аркадий и Игорь Ротенберги объявлены в розыск украинскими властями. Об этом свидетельствует информация на сайте Министерства внутренних дел Украины. Аркадий Ротенберг, по данным украинского МВД, считается скрывающимся от следствия, при этом отмечается, что он якобы «исчез» 17 августа 2022 года, передает РИА Новости. В отношении Игоря Ротенберга украинские правоохранительные органы предъявили обвинения в финансировании действий, направленных на изменение или свержение конституционного строя страны. Ранее высший антикоррупционный суд Украины конфисковал в пользу государства компании, которые владеют расположенным в Киеве крупным торгово-развлекательным центром Ocean Plaza. Украинские власти утверждают, что владельцами данных компаний якобы являются российские бизнесмены Аркадий и Игорь Ротенберги, передает «Национальная служба новостей».