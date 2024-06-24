В России упростили получение льгот на оплату ЖКУ

Правительство России упростило процесс получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Теперь для оформления субсидии гражданам достаточно подать электронное заявление через портал госуслуг.
«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Для получения такой субсидии гражданам будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг», — указано в сообщении правительства в
Согласно новому порядку, большинство необходимых документов будет автоматически запрашиваться госорганами через систему межведомственного электронного взаимодействия. Однако граждане по-прежнему могут обращаться за назначением субсидии в органы социальной защиты или МФЦ, если предпочитают личное общение.
В правительстве напомнили, что право на субсидию предоставляется гражданам, чьи расходы на ЖКУ превышают установленную долю их дохода. Причем конкретные нормы устанавливаются на уровне регионов.
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