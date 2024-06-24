В России упростили получение льгот на оплату ЖКУ

24 июня 2024 в 21:29 Размер текста - 17 +

Получить скидку на оплату ЖКУ будет легче Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство России упростило процесс получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Теперь для оформления субсидии гражданам достаточно подать электронное заявление через портал госуслуг. Новость по теме Новые выплаты беременным и субсидии на оплату ЖКХ: что изменится в России «Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Для получения такой субсидии гражданам будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг», — указано в сообщении правительства в telegram-канале . Согласно новому порядку, большинство необходимых документов будет автоматически запрашиваться госорганами через систему межведомственного электронного взаимодействия. Однако граждане по-прежнему могут обращаться за назначением субсидии в органы социальной защиты или МФЦ, если предпочитают личное общение. В правительстве напомнили, что право на субсидию предоставляется гражданам, чьи расходы на ЖКУ превышают установленную долю их дохода. Причем конкретные нормы устанавливаются на уровне регионов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство России упростило процесс получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Теперь для оформления субсидии гражданам достаточно подать электронное заявление через портал госуслуг. «Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Для получения такой субсидии гражданам будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг», — указано в сообщении правительства в telegram-канале. Согласно новому порядку, большинство необходимых документов будет автоматически запрашиваться госорганами через систему межведомственного электронного взаимодействия. Однако граждане по-прежнему могут обращаться за назначением субсидии в органы социальной защиты или МФЦ, если предпочитают личное общение. В правительстве напомнили, что право на субсидию предоставляется гражданам, чьи расходы на ЖКУ превышают установленную долю их дохода. Причем конкретные нормы устанавливаются на уровне регионов.