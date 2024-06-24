В России упростили получение льгот на оплату ЖКУ

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Правительство России упростило процесс получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Теперь для оформления субсидии гражданам достаточно подать электронное заявление через портал госуслуг.

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«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Для получения такой субсидии гражданам будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг», — указано в сообщении правительства в telegram-канале.

Согласно новому порядку, большинство необходимых документов будет автоматически запрашиваться госорганами через систему межведомственного электронного взаимодействия. Однако граждане по-прежнему могут обращаться за назначением субсидии в органы социальной защиты или МФЦ, если предпочитают личное общение.

В правительстве напомнили, что право на субсидию предоставляется гражданам, чьи расходы на ЖКУ превышают установленную долю их дохода. Причем конкретные нормы устанавливаются на уровне регионов.

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Правительство России упростило процесс получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Теперь для оформления субсидии гражданам достаточно подать электронное заявление через портал госуслуг. «Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Для получения такой субсидии гражданам будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг», — указано в сообщении правительства в telegram-канале. Согласно новому порядку, большинство необходимых документов будет автоматически запрашиваться госорганами через систему межведомственного электронного взаимодействия. Однако граждане по-прежнему могут обращаться за назначением субсидии в органы социальной защиты или МФЦ, если предпочитают личное общение. В правительстве напомнили, что право на субсидию предоставляется гражданам, чьи расходы на ЖКУ превышают установленную долю их дохода. Причем конкретные нормы устанавливаются на уровне регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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