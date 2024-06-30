Челябинское село Орловка перестало подтапливать разлившейся из-за дождей рекой

01 июля 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

Вода начала подтапливать участки из-за продолжительных ливней (фото из архива) Фото: Кристина Радионова © URA.RU В селе Орловка Катав-Ивановском районе Челябинской области река Катав перестала затапливать участки местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Подтопление началось после продолжительных ливней. «По информации муниципалитета, поступившей сегодня утром при уточнении обстановки, вода с придомовых территорий поселка Орловка ушла полностью», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным регионального МЧС, в период повышения уровня рек ведомство осуществляло наблюдение за уровнем всех водоемов. До критической отметки он не повышался. Дома в селе Орловка подтоплены не были. Ранее URA.RU сообщало, что в конце июня из-за обильных и продолжительных осадков река начала выходить из берегов, подтапливая приусадебные участки жителей села Орловка. Спустя сутки уровень воды начал понижаться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Орловка Катав-Ивановском районе Челябинской области река Катав перестала затапливать участки местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Подтопление началось после продолжительных ливней. «По информации муниципалитета, поступившей сегодня утром при уточнении обстановки, вода с придомовых территорий поселка Орловка ушла полностью», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным регионального МЧС, в период повышения уровня рек ведомство осуществляло наблюдение за уровнем всех водоемов. До критической отметки он не повышался. Дома в селе Орловка подтоплены не были. Ранее URA.RU сообщало, что в конце июня из-за обильных и продолжительных осадков река начала выходить из берегов, подтапливая приусадебные участки жителей села Орловка. Спустя сутки уровень воды начал понижаться.