Челябинское село Орловка перестало подтапливать разлившейся из-за дождей рекой

В селе Орловка Катав-Ивановском районе Челябинской области река Катав перестала затапливать участки местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Подтопление началось после продолжительных ливней.
«По информации муниципалитета, поступившей сегодня утром при уточнении обстановки, вода с придомовых территорий поселка Орловка ушла полностью», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным регионального МЧС, в период повышения уровня рек ведомство осуществляло наблюдение за уровнем всех водоемов. До критической отметки он не повышался. Дома в селе Орловка подтоплены не были.
Ранее URA.RU сообщало, что в конце июня из-за обильных и продолжительных осадков река начала выходить из берегов, подтапливая приусадебные участки жителей села Орловка. Спустя сутки уровень воды начал понижаться.
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