ЧЭМК вложит в разработку хромовых месторождений ЯНАО более 300 млн рублей

ЧЭМК арендовал месторождение на Ямале для разработки и обогащения хромовых руд
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Прогнозные ресурсы месторождения оцениваются в 1,87 млн тонн
Прогнозные ресурсы месторождения оцениваются в 1,87 млн тонн Фото:

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) займется добычей хромовых руд на месторождении «Западное» в ЯНАО. По итогам аукциона, компания получает право пользования участком недр сроком на 25 лет. Прогнозные ресурсы месторождения оцениваются в 1,87 млн тонн, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ЧЭМК.

«Челябинский электрометаллургический комбинат одержал победу на аукционе за право пользования месторождением хромовых руд „Западное“ в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), заплатив в федеральный бюджет 110 млн рублей. ЧЭМК получает участок недр сроком на 25 лет», — сообщает источник.

По данным ЧЭМК, прогнозные ресурсы месторождения оцениваются в 1,87 млн тонн. Комбинат намерен вложить до конца года более 300 млн рублей в создание необходимой инфраструктуры на ямальском месторождении. От действующего рудника «Центральный», расположенного в 35 км от поселка Харп на высоте 750 метров, до месторождения «Западное» в ЧЭМК планируют проложить дорогу протяженностью 11 км, а также построить мост через реку.

Челябинский комбинат не только разрабатывает рудники, но и занимается обогащением руды. «Если раньше руда для обогащения вывозилась железнодорожным транспортом, то сейчас этот процесс налажен прямо у выхода шахты, где добываются хромиты», — уточняют в пресс-службе.

Источник сообщает также, что ЧЭМК добывает хромовые руды в ЯНАО для обеспечения сырьем самого комбината, а также для подконтрольного ему Серовского завода ферросплавов. Комбинат выпускает 120 наименований ферросплавов, более 40 изделий электродного производства, применяемых в лакокрасочной и резинотехнической промышленности, а также в строительстве.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО нашли способ добычи трудноизвлекаемого газа на Медвежьем месторождении. В местах сенонских отложений пробурили несколько поисковых и разведочных скважин.

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АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) займется добычей хромовых руд на месторождении «Западное» в ЯНАО. По итогам аукциона, компания получает право пользования участком недр сроком на 25 лет. Прогнозные ресурсы месторождения оцениваются в 1,87 млн тонн, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ЧЭМК. «Челябинский электрометаллургический комбинат одержал победу на аукционе за право пользования месторождением хромовых руд „Западное“ в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), заплатив в федеральный бюджет 110 млн рублей. ЧЭМК получает участок недр сроком на 25 лет», — сообщает источник. По данным ЧЭМК, прогнозные ресурсы месторождения оцениваются в 1,87 млн тонн. Комбинат намерен вложить до конца года более 300 млн рублей в создание необходимой инфраструктуры на ямальском месторождении. От действующего рудника «Центральный», расположенного в 35 км от поселка Харп на высоте 750 метров, до месторождения «Западное» в ЧЭМК планируют проложить дорогу протяженностью 11 км, а также построить мост через реку. Челябинский комбинат не только разрабатывает рудники, но и занимается обогащением руды. «Если раньше руда для обогащения вывозилась железнодорожным транспортом, то сейчас этот процесс налажен прямо у выхода шахты, где добываются хромиты», — уточняют в пресс-службе. Источник сообщает также, что ЧЭМК добывает хромовые руды в ЯНАО для обеспечения сырьем самого комбината, а также для подконтрольного ему Серовского завода ферросплавов. Комбинат выпускает 120 наименований ферросплавов, более 40 изделий электродного производства, применяемых в лакокрасочной и резинотехнической промышленности, а также в строительстве. Ранее сообщалось, что в ЯНАО нашли способ добычи трудноизвлекаемого газа на Медвежьем месторождении. В местах сенонских отложений пробурили несколько поисковых и разведочных скважин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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