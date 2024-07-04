Суд оставил под арестом лидера рок-группы «Пасека», обвиненного в убийстве

04 июля 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Музыкант Роман Медведкин, обвиняемый в убийстве, остается под стражей до 8 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Московский городской суд оставил под стражей лидера рок-группы «Пасека» Романа Медведкина. Того обвиняют в нападении на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга Ивана Позднякова. В результате действия Медведкина Поздняков погиб. Музыкант остается под стражей до 8 августа. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов. «Московский городской суд оставил без изменения постановление Измайловского районного суда города Москвы, которым в отношении Романа Медведкина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа 2024 года», — отмечается в пресс-службе. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Медведкина обвиняют в совершении преступлений по двум уголовным статьям «Покушение на преступление» и «Убийство, совершенное группой человек». В Москве 9 июня произошло нападение на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга Ивана Позднякова, передает РАПСИ. Нападавшим оказался 47-летий музыкант, лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин. Он был отправлен в СИЗО. В результате противоправных действий музыканта Поздняков погиб. Сам Медведкин говорит, что на него напали первым, а он просто защищался. Подробности происшествия — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Московский городской суд оставил под стражей лидера рок-группы «Пасека» Романа Медведкина. Того обвиняют в нападении на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга Ивана Позднякова. В результате действия Медведкина Поздняков погиб. Музыкант остается под стражей до 8 августа. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов. «Московский городской суд оставил без изменения постановление Измайловского районного суда города Москвы, которым в отношении Романа Медведкина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа 2024 года», — отмечается в пресс-службе. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Медведкина обвиняют в совершении преступлений по двум уголовным статьям «Покушение на преступление» и «Убийство, совершенное группой человек». В Москве 9 июня произошло нападение на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга Ивана Позднякова, передает РАПСИ. Нападавшим оказался 47-летий музыкант, лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин. Он был отправлен в СИЗО. В результате противоправных действий музыканта Поздняков погиб. Сам Медведкин говорит, что на него напали первым, а он просто защищался. Подробности происшествия — в материале URA.RU.