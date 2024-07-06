Орбан рассказал, какие три важные вопроса задал Путину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным задал всего три вопроса: возможны ли мирные переговоры по украинскому конфликту на данный момент, реально ли прекращение огня до их начала, как в будущем могла бы выглядеть архитектура безопасности Европы. Об этом венгерский политик сообщил изданию Die Weltwoche.
«Моей целью было задать вопросы напрямую. И по сути, это было три вопроса», — отметил Орбан. Об этом премьер Венгрии сообщил в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.
По словам венгерского политика, сначала он поинтересовался у российского лидера его мнением об имеющихся сценариях мирных переговоров, в обсуждении которых РФ не участвовала. «Он ответил, что переговоров не может быть без участия обеих сторон. Так что чего бы они ни делали без него — значения это не имеет. Что вполне логично», — сообщил Орбан.
После он затронул тему возможности прекращения огня до начала возможных переговоров. По словам Орбана, Путин сообщил, что данный сценарий маловероятен, так как Киев воспользовался бы этим в военном смысле. В то же время он отметил, что Москва, как и ранее, готова к переговорам в духе попыток дипломатического урегулирования конфликта в весной 2022 года.
«Третьим вопросом, который я задал, стало, есть ли у президента видение или план того, как будет выглядеть архитектура безопасности Европы», — заявил Орбан. По его словам, у Москвы есть «детальный план» возможного развития взаимоотношений России и Запада.
Ранее Орбан прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Премьер-министр Венгрии высоко оценил качества российского президента как политика и переговорщика, отметив сдержанность и пунктуальность главы РФ.
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