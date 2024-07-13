Politico: Байден привел участников саммита в ужас, упомянув Путина

Президент США Джо Байден, назвав со сцены лидера России Владимира Путина главой Украины, поверг участников саммита НАТО в ужас. Однако они пытались игнорировать данную оговорку, сообщает Politico.
«Европейские лидеры замерли на сцене, хотя изо всех сил старались улыбаться и хлопать, когда Байден назвал Путина президентом Украины. Никто потом не упоминал об этом в команде Байдена», — говорится в материале. Один из присутствующих, когда глава Штатов оговорился, заявил: «О, мой чертов Бог», а остальные тяжело вздохнули, отмечает Politico.
После этой оговорки некоторые члены из команды Байдена захотели работать на его соперника на выборах, бывшего президента США Дональда Трампа. Было назначено несколько встреч.
Байден оговорился в самом конце выступления. Перед тем, как дать слово главе Украины Владимиру Зеленскому, он представил его как «президент Украины Владимир Путин». По данным New York Post, у лидера США, вероятно, болезнь Паркинсона. Позже Байден объяснил свою оплошность тем, что «сосредоточен на победе над Путиным», пишет 360.ru.
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