The New York Post заподозрила у Байдена болезнь Паркинсона

NYP: врач Байдена встречался со специалистом по болезни Паркинсона

06 июля 2024 в 21:43 Размер текста - 17 +

Эксперт по болезни Паркинсона встретился с врачом Байдена Фото: Official White House / Adam Schultz У президента США Джо Байдена стали подозревать болезнь Паркинсона. Об этом стало известно, когда лечащий врач американского лидера Кевин О’Коннор встретился с доктором Кевином Кэннардом, который является экспертом по болезни Паркинсона, а также с другими специалистами. «Доктор Кевин Кэннард, эксперт по болезни Паркинсона в Медицинском центре Уолтера Рида, встретился с доктором Кевином О’Коннором и двумя другими людьми в клинике при резиденции Белого дома 17 января, согласно записям, которые появляются на фоне продолжающихся вопросов о психическом здоровье 81-летнего президента после его провальных дебатов на прошлой неделе с бывшим президентом Трампом», — поделились в газете New York Post. Также присутствовал на встрече кардиолог из Уолтера Рида Джон Этвуд. Личность четвертого лечащего врача, который тоже присутствовал в клинике при резиденции Белого дома, не уточняется. В феврале 2024 года после всестороннего медицинского обследования, состояние здоровья Джо Байдена было признано удовлетворительным, что позволяет ему продолжать выполнение обязанностей президента. Однако в Белом доме на многочисленные призывы сделать также проверку на умственные способности ответили, что такое обследование не требуется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У президента США Джо Байдена стали подозревать болезнь Паркинсона. Об этом стало известно, когда лечащий врач американского лидера Кевин О’Коннор встретился с доктором Кевином Кэннардом, который является экспертом по болезни Паркинсона, а также с другими специалистами. «Доктор Кевин Кэннард, эксперт по болезни Паркинсона в Медицинском центре Уолтера Рида, встретился с доктором Кевином О’Коннором и двумя другими людьми в клинике при резиденции Белого дома 17 января, согласно записям, которые появляются на фоне продолжающихся вопросов о психическом здоровье 81-летнего президента после его провальных дебатов на прошлой неделе с бывшим президентом Трампом», — поделились в газете New York Post. Также присутствовал на встрече кардиолог из Уолтера Рида Джон Этвуд. Личность четвертого лечащего врача, который тоже присутствовал в клинике при резиденции Белого дома, не уточняется. В феврале 2024 года после всестороннего медицинского обследования, состояние здоровья Джо Байдена было признано удовлетворительным, что позволяет ему продолжать выполнение обязанностей президента. Однако в Белом доме на многочисленные призывы сделать также проверку на умственные способности ответили, что такое обследование не требуется.