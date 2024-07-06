The New York Post заподозрила у Байдена болезнь Паркинсона

NYP: врач Байдена встречался со специалистом по болезни Паркинсона
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Эксперт по болезни Паркинсона встретился с врачом Байдена Фото:

У президента США Джо Байдена стали подозревать болезнь Паркинсона. Об этом стало известно, когда лечащий врач американского лидера Кевин О’Коннор встретился с доктором Кевином Кэннардом, который является экспертом по болезни Паркинсона, а также с другими специалистами.

«Доктор Кевин Кэннард, эксперт по болезни Паркинсона в Медицинском центре Уолтера Рида, встретился с доктором Кевином О’Коннором и двумя другими людьми в клинике при резиденции Белого дома 17 января, согласно записям, которые появляются на фоне продолжающихся вопросов о психическом здоровье 81-летнего президента после его провальных дебатов на прошлой неделе с бывшим президентом Трампом», — поделились в газете New York Post.

Также присутствовал на встрече кардиолог из Уолтера Рида Джон Этвуд. Личность четвертого лечащего врача, который тоже присутствовал в клинике при резиденции Белого дома, не уточняется.

В феврале 2024 года после всестороннего медицинского обследования, состояние здоровья Джо Байдена было признано удовлетворительным, что позволяет ему продолжать выполнение обязанностей президента. Однако в Белом доме на многочисленные призывы сделать также проверку на умственные способности ответили, что такое обследование не требуется.

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У президента США Джо Байдена стали подозревать болезнь Паркинсона. Об этом стало известно, когда лечащий врач американского лидера Кевин О’Коннор встретился с доктором Кевином Кэннардом, который является экспертом по болезни Паркинсона, а также с другими специалистами. «Доктор Кевин Кэннард, эксперт по болезни Паркинсона в Медицинском центре Уолтера Рида, встретился с доктором Кевином О’Коннором и двумя другими людьми в клинике при резиденции Белого дома 17 января, согласно записям, которые появляются на фоне продолжающихся вопросов о психическом здоровье 81-летнего президента после его провальных дебатов на прошлой неделе с бывшим президентом Трампом», — поделились в газете New York Post. Также присутствовал на встрече кардиолог из Уолтера Рида Джон Этвуд. Личность четвертого лечащего врача, который тоже присутствовал в клинике при резиденции Белого дома, не уточняется. В феврале 2024 года после всестороннего медицинского обследования, состояние здоровья Джо Байдена было признано удовлетворительным, что позволяет ему продолжать выполнение обязанностей президента. Однако в Белом доме на многочисленные призывы сделать также проверку на умственные способности ответили, что такое обследование не требуется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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