Зеленский прокомментировал оговорку Байдена о Путине на саммите НАТО

Зеленский пообещал забыть оговорку Байдена, назвавшего его Путиным

13 июля 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что забудет оговорку Джо Байдена, так как США оказали большую поддержку Украине Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что забудет оговорку президента США Джо Байдена, который в своей речи перепутал его с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом Зеленский рассказал журналистам.



«Это ошибка. Я думаю, что Соединенные Штаты оказали большую поддержку украинцам. Мы можем забыть некоторые ошибки, я так думаю», — сказал Зеленский в Ирландии, отвечая на вопрос журналистов о его реакции на оговорку Байдена, который перепутал его с Путиным. Слова Зеленского приводит портал RTE. Премьер Ирландии Саймон Харрис добавил, что на встречах оплошность президента США не обсуждалась. Ранее Байден оговорился на саммите НАТО, перепутав Путина и Зеленского, назвав первого «президентом Украины». Газета Politico, ссылаясь на свои источники, сообщала, что оговорка повергла участников саммита в ужас, однако они все пытались ее игнорировать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что забудет оговорку президента США Джо Байдена, который в своей речи перепутал его с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом Зеленский рассказал журналистам. «Это ошибка. Я думаю, что Соединенные Штаты оказали большую поддержку украинцам. Мы можем забыть некоторые ошибки, я так думаю», — сказал Зеленский в Ирландии, отвечая на вопрос журналистов о его реакции на оговорку Байдена, который перепутал его с Путиным. Слова Зеленского приводит портал RTE. Премьер Ирландии Саймон Харрис добавил, что на встречах оплошность президента США не обсуждалась. Ранее Байден оговорился на саммите НАТО, перепутав Путина и Зеленского, назвав первого «президентом Украины». Газета Politico, ссылаясь на свои источники, сообщала, что оговорка повергла участников саммита в ужас, однако они все пытались ее игнорировать.