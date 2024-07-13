Зеленский прокомментировал оговорку Байдена о Путине на саммите НАТО

Зеленский пообещал забыть оговорку Байдена, назвавшего его Путиным
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Владимир Зеленский заявил, что забудет оговорку Джо Байдена, так как США оказали большую поддержку Украине Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что забудет оговорку президента США Джо Байдена, который в своей речи перепутал его с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом Зеленский рассказал журналистам.

«Это ошибка. Я думаю, что Соединенные Штаты оказали большую поддержку украинцам. Мы можем забыть некоторые ошибки, я так думаю», — сказал Зеленский в Ирландии, отвечая на вопрос журналистов о его реакции на оговорку Байдена, который перепутал его с Путиным. Слова Зеленского приводит портал RTE. Премьер Ирландии Саймон Харрис добавил, что на встречах оплошность президента США не обсуждалась.

Ранее Байден оговорился на саммите НАТО, перепутав Путина и Зеленского, назвав первого «президентом Украины». Газета Politico, ссылаясь на свои источники, сообщала, что оговорка повергла участников саммита в ужас, однако они все пытались ее игнорировать.

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что забудет оговорку президента США Джо Байдена, который в своей речи перепутал его с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом Зеленский рассказал журналистам. «Это ошибка. Я думаю, что Соединенные Штаты оказали большую поддержку украинцам. Мы можем забыть некоторые ошибки, я так думаю», — сказал Зеленский в Ирландии, отвечая на вопрос журналистов о его реакции на оговорку Байдена, который перепутал его с Путиным. Слова Зеленского приводит портал RTE. Премьер Ирландии Саймон Харрис добавил, что на встречах оплошность президента США не обсуждалась. Ранее Байден оговорился на саммите НАТО, перепутав Путина и Зеленского, назвав первого «президентом Украины». Газета Politico, ссылаясь на свои источники, сообщала, что оговорка повергла участников саммита в ужас, однако они все пытались ее игнорировать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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