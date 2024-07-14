МЧС: в Краснодарском крае начали эвакуировать людей с трех баз

14 июля 2024 в 23:12 Размер текста - 17 +

В Краснодарском крае с трех баз отдыха эвакуированы 296 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Краснодарском крае с трех баз отдыха эвакуированы около 300 человек, в том числе 64 ребенка. Об этом сообщили в МЧС России. «По уточненной информации, в Краснодарском крае с трех баз отдыха эвакуированы 296 человек, в том числе 64 ребенка», — говорится в сообщении ведомства. Огонь охватил 51 гектар. Вертолетами МЧС России сброшено 95 тонн воды. На месте работают более 300 специалистов и 84 единицы техники. Ранее стало известно, что В Краснодарском крае из-за сильного ветра и быстрого распространения пожара огонь перешел на территорию баз отдыха «Романтик», «Моряк» и «Строитель». Равнее на территории Новороссийска был введен режим ЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Краснодарском крае с трех баз отдыха эвакуированы около 300 человек, в том числе 64 ребенка. Об этом сообщили в МЧС России. «По уточненной информации, в Краснодарском крае с трех баз отдыха эвакуированы 296 человек, в том числе 64 ребенка», — говорится в сообщении ведомства. Огонь охватил 51 гектар. Вертолетами МЧС России сброшено 95 тонн воды. На месте работают более 300 специалистов и 84 единицы техники. Ранее стало известно, что В Краснодарском крае из-за сильного ветра и быстрого распространения пожара огонь перешел на территорию баз отдыха «Романтик», «Моряк» и «Строитель». Равнее на территории Новороссийска был введен режим ЧС.