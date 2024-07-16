Трамп не стал отвечать на вопрос о переговорах с Путиным

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Трамп (слева) ничего не сказал о готовности к переговорам с Путиным (справа) Фото:

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос журналиста о том, готов ли он пойти на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в случае победы на выборах. Общение с журналистами проходит по итогам съезда республиканской партии в Милуоки.

«Трамп не стал отвечать на вопрос корреспондента о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным в случае победы», — передает ТАСС. Ранее источники сообщали, что кандидат в президенты США намерен пойти на диалог с главой РФ без посредников.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос журналиста о том, готов ли он пойти на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в случае победы на выборах. Общение с журналистами проходит по итогам съезда республиканской партии в Милуоки. «Трамп не стал отвечать на вопрос корреспондента о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным в случае победы», — передает ТАСС. Ранее источники сообщали, что кандидат в президенты США намерен пойти на диалог с главой РФ без посредников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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