Трамп не стал отвечать на вопрос о переговорах с Путиным

Трамп (слева) ничего не сказал о готовности к переговорам с Путиным (справа)
Кандидат в президенты США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос журналиста о том, готов ли он пойти на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в случае победы на выборах. Общение с журналистами проходит по итогам съезда республиканской партии в Милуоки.
«Трамп не стал отвечать на вопрос корреспондента о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным в случае победы», — передает ТАСС. Ранее источники сообщали, что кандидат в президенты США намерен пойти на диалог с главой РФ без посредников.
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