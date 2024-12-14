14 декабря 2024

Алаудинов: спецназ «Ахмат» захватил авто из популярного шоу Top Gear

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Английский автомобиль перешел на сторону РФ еще в Бахмуте
Английский автомобиль перешел на сторону РФ еще в Бахмуте Фото:

Автомобиль из популярного шоу Top Gear захватили бойцы спецназа «Ахмат». Об этом заявил командира батальона «Ахмата» Апти Алаудинов.

«Ахматовцы затрофеили у англосаксов Рейндж Ровер — военный выпуск Top Gear. Все знают американскую передачу „Top Gear“, так вот пришло время представить её аналог с фронтовым уклоном. Английский Рендж Ровер перешёл на сторону русского оружия ещё в Бахмуте: по сути, действующий экземпляр был собран из трёх схожих моделей — бронированный, дизельный, наш!» — написал Алудинов в своем telegram-канале.

Президент России Владимир Путин в начале декабря повысил командира батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова до звания генерал-лейтенанта. Военный также занимает пост заместителя начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ.

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Автомобиль из популярного шоу Top Gear захватили бойцы спецназа «Ахмат». Об этом заявил командира батальона «Ахмата» Апти Алаудинов. «Ахматовцы затрофеили у англосаксов Рейндж Ровер — военный выпуск Top Gear. Все знают американскую передачу „Top Gear“, так вот пришло время представить её аналог с фронтовым уклоном. Английский Рендж Ровер перешёл на сторону русского оружия ещё в Бахмуте: по сути, действующий экземпляр был собран из трёх схожих моделей — бронированный, дизельный, наш!» — написал Алудинов в своем telegram-канале. Президент России Владимир Путин в начале декабря повысил командира батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова до звания генерал-лейтенанта. Военный также занимает пост заместителя начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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