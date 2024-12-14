Алаудинов: спецназ «Ахмат» захватил авто из популярного шоу Top Gear

Автомобиль из популярного шоу Top Gear захватили бойцы спецназа «Ахмат». Об этом заявил командира батальона «Ахмата» Апти Алаудинов.
«Ахматовцы затрофеили у англосаксов Рейндж Ровер — военный выпуск Top Gear. Все знают американскую передачу „Top Gear“, так вот пришло время представить её аналог с фронтовым уклоном. Английский Рендж Ровер перешёл на сторону русского оружия ещё в Бахмуте: по сути, действующий экземпляр был собран из трёх схожих моделей — бронированный, дизельный, наш!» — написал Алудинов в своем telegram-канале.
Президент России Владимир Путин в начале декабря повысил командира батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова до звания генерал-лейтенанта. Военный также занимает пост заместителя начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ.
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