Совладелец Wildberries объяснил, зачем пошел жаловаться Кадырову

Муж основательницы Wildberries и соучредитель компании Владислав Бакальчук заявил, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес. Об этом он высказался, комментируя информацию о рейдерском захвате компании. Ранее Бакальчук сообщил о захвате главе Чечни Рамзану Кадырову.
«Сохранение семьи для меня первично, у нас семеро замечательных детей, и до появления Мирзоянов (Роберт Мирзоян — руководитель Russ Outdoor — прим. URA.RU) были хорошие гармоничные семейные отношения», — сказал Бакальчук РИА Новости. Он добавил, что в семье не сразу поняли происходящее, а также не знали, что хочет компания Russ.
Ранее Бакальчук пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на «рейдерский захват». Тот пообещал свою помощь. По его словам, захват активов осуществляется с июля путем юридических махинаций через нескольких «известных кавказцев» и компанию Russ Outdoor. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла жалобы мужа и объявила о разводе с ним. URA.RU рассказывало о подробностях произошедшего — в материале.
Позднее Wildberries в партнерстве с группой Russ, оператором наружной рекламы, объявил о создании объединенной компании. Новая структура примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами основного юридического лица маркетплейса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.