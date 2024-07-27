В Росавиации рассказали о судьбе летчиков разбившегося Су-34

Летчиков разбившегося в Волгоградской области Су-34 доставили в больницу. Об этом рассказал представитель Росавиации Кореняко.
«Летчиков Су-34, катапультировавшихся сегодня в ходе планового учебно-тренировочного полета, с места их приземления забрало поисково-спасательное воздушное судно Росавиации... [Их] доставили в медучреждения Минобороны РФ», — написал Кореняко у себя в telegram-канале. Он также добавил, что жизни летчиков ничего не угрожает.
В Волгоградской области разбился бомбардировщик Су-34. Он выполнял учебный полет, летчики успели катапультироваться и не пострадали. Сам самолет упал вдали от жилых домов, в результате падения не пострадал и никто из гражданских, рассказали ранее в Минобороны РФ.
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