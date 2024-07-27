27 июля 2024

В Росавиации рассказали о судьбе летчиков разбившегося Су-34

Росавиация: летчиков разбившегося Су-34 доставили в больницу
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет выполнял учебный полет
Самолет выполнял учебный полет Фото:

Летчиков разбившегося в Волгоградской области Су-34 доставили в больницу. Об этом рассказал представитель Росавиации Кореняко.

«Летчиков Су-34, катапультировавшихся сегодня в ходе планового учебно-тренировочного полета, с места их приземления забрало поисково-спасательное воздушное судно Росавиации... [Их] доставили в медучреждения Минобороны РФ», — написал Кореняко у себя в telegram-канале. Он также добавил, что жизни летчиков ничего не угрожает.

В Волгоградской области разбился бомбардировщик Су-34. Он выполнял учебный полет, летчики успели катапультироваться и не пострадали. Сам самолет упал вдали от жилых домов, в результате падения не пострадал и никто из гражданских, рассказали ранее в Минобороны РФ.

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Летчиков разбившегося в Волгоградской области Су-34 доставили в больницу. Об этом рассказал представитель Росавиации Кореняко. «Летчиков Су-34, катапультировавшихся сегодня в ходе планового учебно-тренировочного полета, с места их приземления забрало поисково-спасательное воздушное судно Росавиации... [Их] доставили в медучреждения Минобороны РФ», — написал Кореняко у себя в telegram-канале. Он также добавил, что жизни летчиков ничего не угрожает. В Волгоградской области разбился бомбардировщик Су-34. Он выполнял учебный полет, летчики успели катапультироваться и не пострадали. Сам самолет упал вдали от жилых домов, в результате падения не пострадал и никто из гражданских, рассказали ранее в Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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