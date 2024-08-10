NYT: у ВСУ закончились «легкие успехи» в курском приграничье

У украинской армии на приграничных территориях Курской области больше нет «легких успехов». Теперь видны ответы ВС РФ на действия Киева. Об этом сообщает представитель организации Black Bird Group, анализирующей спутниковые снимки и контент соцсетей с боевых полей, Паси Паройнен.
«Если в течение трех дней с начала наступления можно было наблюдать «легкие успехи» ВСУ под Суджей и в других приграничных селах, то теперь наступление остановилось и «становятся видны последствия российского ответа», — заявил Паройнен. Его слова передает газета
Согласно газете, российские официальные источники и СМИ сообщают об улучшении обстановки на местах и успешном отражении попыток ВСУ прорваться вглубь Курской области. В то же время продолжается наступление ВС РФ в районах Часова Яра, Торецка и Покровска. Российская сторона заявляет о тактических успехах в этих областях.
Ранее Минобороны РФ сообщало о нанесении удара ракетным комплексом «Искандер-М» по командному пункту армии Украины, расположенному в приграничном районе Курской области. В результате атаки погибло 15 человек из командного состава ВСУ.
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