Полицейского задержали в Дагестане из-за забитого насмерть участника СВО

Сотрудник полиции, арестовавший участника СВО, который скончался в полицейском участке Махачкалы, был задержан. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Республике Дагестан, отметив, заявив, что полицейский избил до смерти арестованного мужчину.
«В отношении командира отделения полка ППСП Управления МВД России по городу Махачкала возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть», — сообщили в пресс-службе СК РФ по Дагестану сетевому изданию «Mirmol.ru».
В настоящее время в отношении сотрудника ППС проводятся следственные действия. Он был задействован в задержании 48-летнего бывшего бойца спецподразделения "Ахмат", Ахмеда Джабраилова, участвовавшего в боевых действиях. Участника СВО доставили в отделение после неадекватного поведения на улице. На видеозаписи камер участка видно, что полицейские применяли физическую силу к задержанному: они вставали на его ноги, прыгали на спину и использовали электрошокер.
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