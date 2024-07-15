Зеленский раскрыл, сколько ракет не хватает Украины для защиты

Зеленский: Украине необходимо 25 ЗРК Patriot для защиты воздушного пространства

15 июля 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Украине необходимо 25 ЗРК Patriot для защиты воздушного пространства, заявил Владимир Зеленский Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский выразил необходимость в 25 зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) Patriot для полноценной защиты воздушного пространства страны. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции. «25 систем Patriot нам нужно, чтобы защитить полностью Украину», — сказал Зеленский, комментируя решение США о передаче ПВО в рамках саммита НАТО. Трансляция пресс-конференции велась на youtube-канале Офиса президента. В ходе мероприятия Зеленский также отметил, что Украина уже добилась согласия на передачу пяти дополнительных комплексов Patriot. Однако конкретное количество систем, которые планируется получить от партнеров, не было уточнено. Ранее Зеленский в разговоре с журналисткой The Philadelphia Inquirer Труди Рубин заявил, что американские ЗРК Patriot неспособны противостоять российскими корректируемым авиабомбам (КАБ), так как те запускаются с огромных расстояний, что обеспечивает безопасность самолетов-носителей, передает Life . Президент США Джо Байден на церемонии открытия юбилейного саммита НАТО сообщал, что США и союзники в ближайшие месяцы поставят Украине пять стратегических и десятки тактических систем ПВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил необходимость в 25 зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) Patriot для полноценной защиты воздушного пространства страны. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции. «25 систем Patriot нам нужно, чтобы защитить полностью Украину», — сказал Зеленский, комментируя решение США о передаче ПВО в рамках саммита НАТО. Трансляция пресс-конференции велась на youtube-канале Офиса президента. В ходе мероприятия Зеленский также отметил, что Украина уже добилась согласия на передачу пяти дополнительных комплексов Patriot. Однако конкретное количество систем, которые планируется получить от партнеров, не было уточнено. Ранее Зеленский в разговоре с журналисткой The Philadelphia Inquirer Труди Рубин заявил, что американские ЗРК Patriot неспособны противостоять российскими корректируемым авиабомбам (КАБ), так как те запускаются с огромных расстояний, что обеспечивает безопасность самолетов-носителей, передает Life. Президент США Джо Байден на церемонии открытия юбилейного саммита НАТО сообщал, что США и союзники в ближайшие месяцы поставят Украине пять стратегических и десятки тактических систем ПВО.