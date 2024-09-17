Врач назвала безопасное масло для жарки

В последнее время среди сторонников здорового питания растет интерес к топленому маслу и его индийскому аналогу — маслу кхи, использование которых при жарке безопаснее обычного сливочного масла. Об этом сообщила врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.
«Обычное сливочное масло содержит как насыщенные жиры, так и полиненасыщенные жирные кислоты. <…> А в топленом масле за счет того, что оно долго томится, происходит изменение структуры, оно становится полностью насыщенным, то есть практически не окисляется», — рассказала Татьяна Жаровская в беседе с
Диетолог также поделилась, что топленое масло необязательно покупать, его можно приготовить самостоятельно, используя эмалированную посуду и избегая доступа кислорода. Однако Жаровская предупреждает, что несмотря на полезные свойства, избыточное потребление топленого масла может негативно сказаться на липидном обмене и уровне холестерина.
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