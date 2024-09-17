Врач назвала безопасное масло для жарки

Диетолог Жаровская: для жарки лучше использовать топленое масло
© Служба новостей «URA.RU»
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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, сливочное масло
При термической обработке сливочного масла формируются свободные радикалы, которые повреждают клетки, рассказала Татьяна Жаровская Фото:

В последнее время среди сторонников здорового питания растет интерес к топленому маслу и его индийскому аналогу — маслу кхи, использование которых при жарке безопаснее обычного сливочного масла. Об этом сообщила врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.

«Обычное сливочное масло содержит как насыщенные жиры, так и полиненасыщенные жирные кислоты. <…> А в топленом масле за счет того, что оно долго томится, происходит изменение структуры, оно становится полностью насыщенным, то есть практически не окисляется», — рассказала Татьяна Жаровская в беседе с радио Sputnik.

Диетолог также поделилась, что топленое масло необязательно покупать, его можно приготовить самостоятельно, используя эмалированную посуду и избегая доступа кислорода. Однако Жаровская предупреждает, что несмотря на полезные свойства, избыточное потребление топленого масла может негативно сказаться на липидном обмене и уровне холестерина.

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В последнее время среди сторонников здорового питания растет интерес к топленому маслу и его индийскому аналогу — маслу кхи, использование которых при жарке безопаснее обычного сливочного масла. Об этом сообщила врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская. «Обычное сливочное масло содержит как насыщенные жиры, так и полиненасыщенные жирные кислоты. <…> А в топленом масле за счет того, что оно долго томится, происходит изменение структуры, оно становится полностью насыщенным, то есть практически не окисляется», — рассказала Татьяна Жаровская в беседе с радио Sputnik. Диетолог также поделилась, что топленое масло необязательно покупать, его можно приготовить самостоятельно, используя эмалированную посуду и избегая доступа кислорода. Однако Жаровская предупреждает, что несмотря на полезные свойства, избыточное потребление топленого масла может негативно сказаться на липидном обмене и уровне холестерина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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