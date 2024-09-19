Захарова иронично связала сообщения о захвате власти в Армении с закрытием Comedy Club

Захарова: надеюсь, план переворота в Армении не связан с закрытием Comedy Club
© Служба новостей «URA.RU»
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Мария Захарова. Сочи, захарова мария
Захарова ответила на слова Армении о попытке госпереворота Фото:

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, с иронией отреагировала на сообщения о якобы подготовке в России группы для вооруженного захвата власти в Армении. Она выразила надежду на то, что не из-за этого закрылся Comedy Club.

«Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?» — заметила Захарова в ответ на вопрос журналиста во время Евразийского женского форума. Так она прокомментировала сообщение властей Армении о якобы готовящемся захвате власти.

По информации следственного комитета Армении, якобы была обезврежена группа, которая, как утверждается, вербовала участников и организовывала их подготовку в России для захвата власти в Ереване. Однако конкретных доказательств этим заявлениям не приложено, и не уточняется, кто именно в РФ якобы осуществлял подготовку.

Ранее стало известно, что телеканал ТНТ принял решение закрыть популярное юмористическое шоу Comedy Club, которое долгие годы радовало зрителей. 20 сентября на канале выйдет заключительный выпуск, сообщили в пресс-службе холдинга «Газпром-медиа Развлекательное Телевидение», в состав которого входит ТНТ.

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Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, с иронией отреагировала на сообщения о якобы подготовке в России группы для вооруженного захвата власти в Армении. Она выразила надежду на то, что не из-за этого закрылся Comedy Club. «Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?» — заметила Захарова в ответ на вопрос журналиста во время Евразийского женского форума. Так она прокомментировала сообщение властей Армении о якобы готовящемся захвате власти. По информации следственного комитета Армении, якобы была обезврежена группа, которая, как утверждается, вербовала участников и организовывала их подготовку в России для захвата власти в Ереване. Однако конкретных доказательств этим заявлениям не приложено, и не уточняется, кто именно в РФ якобы осуществлял подготовку. Ранее стало известно, что телеканал ТНТ принял решение закрыть популярное юмористическое шоу Comedy Club, которое долгие годы радовало зрителей. 20 сентября на канале выйдет заключительный выпуск, сообщили в пресс-службе холдинга «Газпром-медиа Развлекательное Телевидение», в состав которого входит ТНТ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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