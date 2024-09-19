Захарова иронично связала сообщения о захвате власти в Армении с закрытием Comedy Club

Захарова: надеюсь, план переворота в Армении не связан с закрытием Comedy Club

19 сентября 2024 в 23:22 Размер текста - 17 +

Захарова ответила на слова Армении о попытке госпереворота Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, с иронией отреагировала на сообщения о якобы подготовке в России группы для вооруженного захвата власти в Армении. Она выразила надежду на то, что не из-за этого закрылся Comedy Club. «Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?» — заметила Захарова в ответ на вопрос журналиста во время Евразийского женского форума. Так она прокомментировала сообщение властей Армении о якобы готовящемся захвате власти. По информации следственного комитета Армении, якобы была обезврежена группа, которая, как утверждается, вербовала участников и организовывала их подготовку в России для захвата власти в Ереване. Однако конкретных доказательств этим заявлениям не приложено, и не уточняется, кто именно в РФ якобы осуществлял подготовку. Ранее стало известно, что телеканал ТНТ принял решение закрыть популярное юмористическое шоу Comedy Club, которое долгие годы радовало зрителей. 20 сентября на канале выйдет заключительный выпуск, сообщили в пресс-службе холдинга «Газпром-медиа Развлекательное Телевидение», в состав которого входит ТНТ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, с иронией отреагировала на сообщения о якобы подготовке в России группы для вооруженного захвата власти в Армении. Она выразила надежду на то, что не из-за этого закрылся Comedy Club. «Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?» — заметила Захарова в ответ на вопрос журналиста во время Евразийского женского форума. Так она прокомментировала сообщение властей Армении о якобы готовящемся захвате власти. По информации следственного комитета Армении, якобы была обезврежена группа, которая, как утверждается, вербовала участников и организовывала их подготовку в России для захвата власти в Ереване. Однако конкретных доказательств этим заявлениям не приложено, и не уточняется, кто именно в РФ якобы осуществлял подготовку. Ранее стало известно, что телеканал ТНТ принял решение закрыть популярное юмористическое шоу Comedy Club, которое долгие годы радовало зрителей. 20 сентября на канале выйдет заключительный выпуск, сообщили в пресс-службе холдинга «Газпром-медиа Развлекательное Телевидение», в состав которого входит ТНТ.