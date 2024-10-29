В Чите задержали третьего осужденного, который не появился в исправцентр

В Чите поймали еще одного осужденного, который не появился на принудительных работах в исправительном центре Забайкалья. Об этом сообщают в пресс-службе УФСИН по региону.
«Сотрудниками оперативной службы УФСИН России по Забайкальскому краю совместно с представителями полиции и Росгвардии в мкр КСК города Читы задержан осужденный к принудительным работам Андреев А.», — сообщает ведомство. Их заявление цитирует ТАСС. В УФСИН отмечают, что физическую силу к осужденному применять не пришлось. В скором времени сотрудники УИС соберут нужные документы, чтобы в суде Андрееву изменили наказание.
В Нерчинске, Забайкальском крае 26 октября четверо осужденных сбежали из исправительного центра (ИЦ) №1. Отмечается, что данные лица не явились на обязательные работы. Двоих из них сотрудники УФСИН обнаружили и арестовали в Чите и Амурской области.
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