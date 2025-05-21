Западные журналисты часто представляют президента Украины Владимира Зеленского как «маленького брошенного ребенка». Такое замечание сделал экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«В таких материалах Зеленского представляют брошенным маленьким ребенком, а не самостоятельным политиком, лидером независимой страны, способным и обязанным решать проблемы», — отметил политик в статье, размещенной на медиаплатформе «Смотрим.ру». Медведчук обратил внимание на серию публикаций в авторитетной британской газете Financial Times, где, по его словам, обсуждается возможное изменение позиции США по отношению к Украине. Отмечается, что после разговора с Путиным американский лидер мог «умыть руки» и оставить Украину «на милость ее захватчика».
Медведчук также отметил, что в европейских столицах усилились опасения по поводу возможной сделки между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Западные СМИ, по его словам, поддерживают нарратив о том, что США якобы обязаны поддерживать Украину любой ценой, вплоть до риска эскалации глобального конфликта.
Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 19 мая и, по словам российского президента, длился более двух часов. Владимир Путин охарактеризовал беседу как конструктивную и содержательную, однако детали обсуждения официально не раскрывались.
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