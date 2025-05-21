Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки потеряли более 1 305 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Информация была опубликована Министерством обороны РФ.
Наибольшие потери, по данным, опубликованным в официальном telegram-канале ведомства, понесены в зоне ответственности группировки войск «Центр» — более 445 человек. Потери ВСУ распределились следующим образом:
- «Север» — свыше 210 военнослужащих;
- «Запад» — до 210;
- «Юг» — до 220;
- «Восток» — до 170;
- «Днепр» — до 50.
Кроме потерь в личном составе, Минобороны РФ заявило об уничтожении 4 танков, 13 бронемашин, 33 автомобилей, 10 артиллерийских орудий, 4 станций радиоэлектронной борьбы и 6 складов боеприпасов ВСУ за прошедшие сутки. Российские подразделения продолжают наступательные действия и наносят удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ на ряде направлений. Также сообщается об уничтожении объектов военной инфраструктуры, включая склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских военных.
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