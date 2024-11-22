В Петербурге автобус снес зеркалом целую остановку

В Санкт-Петербурге пассажирский автобус зацепил зеркалом остановку на Садовой улице, никто из людей не пострадал. Причиной инцидента стало неправильное расположение остановки относительно проезжей части.
«В четвертом часу дня на Садовой улице, у перекрестка с Лермонтовским проспектом, пассажирский автобус, заезжая на остановку, задел зеркалом остановочный павильон», — передает «Фонтанка.ру». В момент происшествия на остановке находился человек, который, к счастью, успел отойти и избежать травм. Однако повреждения получила сама остановка, установленные на ней стекла были разбиты.
В пресс-службе «Пассажиравтотранса» отметили, что остановочный павильон установлен с нарушением норм. В ближайшее время будет проведена проверка с привлечением властей.
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