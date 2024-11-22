В Петербурге автобус снес зеркалом целую остановку

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В Петербурге автобус врезался в остановку
В Петербурге автобус врезался в остановку Фото:

В Санкт-Петербурге пассажирский автобус зацепил зеркалом остановку на Садовой улице, никто из людей не пострадал. Причиной инцидента стало неправильное расположение остановки относительно проезжей части. 

«В четвертом часу дня на Садовой улице, у перекрестка с Лермонтовским проспектом, пассажирский автобус, заезжая на остановку, задел зеркалом остановочный павильон», — передает «Фонтанка.ру». В момент происшествия на остановке находился человек, который, к счастью, успел отойти и избежать травм. Однако повреждения получила сама остановка, установленные на ней стекла были разбиты.

В пресс-службе «Пассажиравтотранса» отметили, что остановочный павильон установлен с нарушением норм. В ближайшее время будет проведена проверка с привлечением властей.

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В Санкт-Петербурге пассажирский автобус зацепил зеркалом остановку на Садовой улице, никто из людей не пострадал. Причиной инцидента стало неправильное расположение остановки относительно проезжей части.  «В четвертом часу дня на Садовой улице, у перекрестка с Лермонтовским проспектом, пассажирский автобус, заезжая на остановку, задел зеркалом остановочный павильон», — передает «Фонтанка.ру». В момент происшествия на остановке находился человек, который, к счастью, успел отойти и избежать травм. Однако повреждения получила сама остановка, установленные на ней стекла были разбиты. В пресс-службе «Пассажиравтотранса» отметили, что остановочный павильон установлен с нарушением норм. В ближайшее время будет проведена проверка с привлечением властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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