Медведев объяснил, почему РФ снизила порог использования ядерного оружия

Россия снизила порог использования ядерного оружия в обновленной доктрине с учетом рисков, которые встали перед страной. Такое объяснение дал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
«Порог использования ядерного оружия в обновленной ядерной доктрине России понижен с учетом тех рисков, которые возникли перед страной», — сказал Медведев телеканалу Al Arabiya. Он подчеркнул, что сейчас высокие риски применения ядерного оружия. Но это не значит, что риски необратимы, добавил Медведев.
В середине ноября была утверждена новая ядерная доктрина России. Как она устроена и что изменилось — читайте в материале URA.RU.
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