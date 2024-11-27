Медведев объяснил, почему РФ снизила порог использования ядерного оружия

Медведев: порог использования ядерного оружия был снижен с учетом рисков
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Риски применения ядерного оружия высоки, сказал Дмитрий Медведев
Риски применения ядерного оружия высоки, сказал Дмитрий Медведев Фото:

Россия снизила порог использования ядерного оружия в обновленной доктрине с учетом рисков, которые встали перед страной. Такое объяснение дал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. 

«Порог использования ядерного оружия в обновленной ядерной доктрине России понижен с учетом тех рисков, которые возникли перед страной», — сказал Медведев телеканалу Al Arabiya. Он подчеркнул, что сейчас высокие риски применения ядерного оружия. Но это не значит, что риски необратимы, добавил Медведев. 

В середине ноября была утверждена новая ядерная доктрина России. Как она устроена и что изменилось — читайте в материале URA.RU.

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Россия снизила порог использования ядерного оружия в обновленной доктрине с учетом рисков, которые встали перед страной. Такое объяснение дал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.  «Порог использования ядерного оружия в обновленной ядерной доктрине России понижен с учетом тех рисков, которые возникли перед страной», — сказал Медведев телеканалу Al Arabiya. Он подчеркнул, что сейчас высокие риски применения ядерного оружия. Но это не значит, что риски необратимы, добавил Медведев.  В середине ноября была утверждена новая ядерная доктрина России. Как она устроена и что изменилось — читайте в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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