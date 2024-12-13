После мощной атаки РФ Украина просит электричество у пяти стран Европы

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Несколько областей Украины остались без света
Несколько областей Украины остались без света Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После массированной атаки ВС РФ на объекты энергетики Украина запросила помощь у стран Европы. Официальное заявление по этому поводу опубликовало «Укрэнерго».

«В течение суток [импорт электроэнергии] будет проходить из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram. По информации «Укрэнерго», страна запрашивает электроэнергию общим объемом 13 447 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1098 МВт.

В результате массированной атаки ВС России, которая стала ответом на удары по Таганрогу, сразу в нескольких регионах Украины повреждены энергообъекты. В стране введены экстренные отключения электричества. «Укрэнерго» сообщает, что сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме страны, применяются почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленных предприятий.

Ранее 13 декабря Минобороны РФ выпустило официальное заявление, что массированный удар по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса был нанесен в ответ на применение американского дальнобойного оружия. 11 декабря с территории Украины в направлении военного аэродрома в Таганроге были выпущены ракеты ATACMS. То, что сегодняшний удар был ответом на атаку Таганрога, подтвердил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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После массированной атаки ВС РФ на объекты энергетики Украина запросила помощь у стран Европы. Официальное заявление по этому поводу опубликовало «Укрэнерго». «В течение суток [импорт электроэнергии] будет проходить из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram. По информации «Укрэнерго», страна запрашивает электроэнергию общим объемом 13 447 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1098 МВт. В результате массированной атаки ВС России, которая стала ответом на удары по Таганрогу, сразу в нескольких регионах Украины повреждены энергообъекты. В стране введены экстренные отключения электричества. «Укрэнерго» сообщает, что сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме страны, применяются почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленных предприятий. Ранее 13 декабря Минобороны РФ выпустило официальное заявление, что массированный удар по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса был нанесен в ответ на применение американского дальнобойного оружия. 11 декабря с территории Украины в направлении военного аэродрома в Таганроге были выпущены ракеты ATACMS. То, что сегодняшний удар был ответом на атаку Таганрога, подтвердил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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