Глава Минобороны увидел, как флот отражает диверсии противника на Балтике. Видео

Белоусов приехал с инспекцией на Балтийский флот
Белоусов провел инспекцию на Балтийском флоте
Белоусов провел инспекцию на Балтийском флоте

Министр обороны России Андрей Белоусов провел инспекцию военных и социальных объектов Балтийского флота в Калининградской области. Об этом сообщила URA.RU пресс-служба Минобороны РФ.

«Министр обороны РФ ознакомился с действиями войск в ходе тренировки экипажи кораблей и катеров, а также расчеты ПВО отработали совместные действия по отражению атак условного противника», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что в рамках инспекции Белоусов посетил Военную гавань и Калининградский морской канал, где ознакомился с ходом учений и организацией боевого дежурства.

Также подчеркивается, что особое внимание было уделено техническому оснащению береговой системы наблюдения и средств противодействия беспилотным аппаратам. Министр подчеркнул, что дальнейшее наращивание их возможностей остается одной из приоритетных задач для обеспечения безопасности региона.

