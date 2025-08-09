Министр обороны России Андрей Белоусов провел инспекцию военных и социальных объектов Балтийского флота в Калининградской области. Об этом сообщила URA.RU пресс-служба Минобороны РФ.
«Министр обороны РФ ознакомился с действиями войск в ходе тренировки экипажи кораблей и катеров, а также расчеты ПВО отработали совместные действия по отражению атак условного противника», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что в рамках инспекции Белоусов посетил Военную гавань и Калининградский морской канал, где ознакомился с ходом учений и организацией боевого дежурства.
Также подчеркивается, что особое внимание было уделено техническому оснащению береговой системы наблюдения и средств противодействия беспилотным аппаратам. Министр подчеркнул, что дальнейшее наращивание их возможностей остается одной из приоритетных задач для обеспечения безопасности региона.
