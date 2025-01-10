ЕС боится, что Трамп отменит антироссийские указы и санкции, принятые при Байдене

Страны Евросоюза опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп отменит санкции против России, которые ввел Джо Байден. Об этом сообщают источники, осведомленные об инициативе новоизбранного президента.
«Высокопоставленные чиновники Европейской комиссии распорядились проанализировать распоряжения Байдена — от санкций против России до торговли и кибербезопасности — и выяснить, какие отмены могут иметь наибольшее влияние на блок или подорвать его собственные меры», — передает Financial Times. Авторы материала ссылаются на собственные источники.
По словам авторов, в ЕС уже создали группу экспертов, которые изучают указы Джо Байдена. Особое внимание будет уделено санкциям против России. Аналитики сделают вывод о том, как повлияет на ЕС отмена тех или иных мер.
Ранее новоизбранный президент уже вызвал беспокойство на международной арене своими заявлениями о возможном присоединении Гренландии к США и изменениях в отношениях с Россией и Мексикой. Он также сообщил, что сможет урегулировать украинский кризис всего за полгода.
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