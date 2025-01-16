Филиал «Курганприбора» получил награду за развитие «оборонки» в Пермском крае. Фото

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Филиал завода «Курганприбор» отметил глава Пермского края
Филиал завода «Курганприбор» отметил глава Пермского края Фото:

Коллектив пермского филиала «Курганприбора» получил награду за развитие оборонной промышленности Прикамья. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщил сенатор РФ Сергей Муратов.

«Коллектив филиала „ЗиД“ АО „Научно-производственное объединение „Курганприбор“ награжден памятным знаком за значительный вклад в развитие оборонной промышленности Пермского края“, — сообщил URA.RU Муратов. Грамота была вручена губернатором Прикамья Дмитреим Махониным. 

Оборонный завод «Курганприбор» выкупил пермский ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» в 2023 году. За предприятие, которое годами находилось в околобанкротном состоянии, было выплачено 725 миллионов рублей. После этого с помощью федеральной и краевой поддержки «ЗиД» увеличил объемы производства в несколько раз. На заводе началась модернизация площадей и оборудования.

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Коллектив пермского филиала «Курганприбора» получил награду за развитие оборонной промышленности Прикамья. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщил сенатор РФ Сергей Муратов. «Коллектив филиала „ЗиД“ АО „Научно-производственное объединение „Курганприбор“ награжден памятным знаком за значительный вклад в развитие оборонной промышленности Пермского края“, — сообщил URA.RU Муратов. Грамота была вручена губернатором Прикамья Дмитреим Махониным.  Оборонный завод «Курганприбор» выкупил пермский ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» в 2023 году. За предприятие, которое годами находилось в околобанкротном состоянии, было выплачено 725 миллионов рублей. После этого с помощью федеральной и краевой поддержки «ЗиД» увеличил объемы производства в несколько раз. На заводе началась модернизация площадей и оборудования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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