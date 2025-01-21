В Подмосковье накрыли крупную подпольную фабрику по производству сигарет

Сотрудники правоохранительных органов Подмосковья пресекли деятельность нелегальной табачной фабрики. В рамках операции были задержаны восемь членов организованной преступной группы. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
«Оперативники обнаружили автоматизированную линию, более тонны сырья и свыше девяноста тысяч пачек сигарет, часть которых была оклеена акцизными марками», — написала Волк в telegram-канале. Она добавила, что также было найдено более 300 тысяч поддельных специальных марок. Все обнаруженные образцы отправлены на экспертизу.
Производственные мощности были размещены в промышленной зоне города Люберцы, а складские помещения, где хранилась готовая продукция, находились в Балашихе. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД России «Люберецкое» возбуждено уголовное дело по статье о незаконном предпринимательстве.
В рамках дальнейших обысков по местам жительства подозреваемых были изъяты важные документы, электронные носители данных и другие вещественные доказательства. Восемь фигурантов дела задержали. На данный момент один из задержанных находится под домашним арестом, остальные получили запреты на совершение определенных действий. Вся конфискованная продукция передана на ответственное хранение для дальнейшего использования в качестве доказательств. Предварительное расследование продолжается.
Ранее полицейские накрыли нелегальное производство газировки марок Pepsi и Coca-Cola в Химках. Ирина Волк сообщила, что производство, на котором работали нелегальные мигранты, находилось в ангаре на территории промзоны на Рабочей улице, передает «Национальная служба новостей».
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