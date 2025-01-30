Украинец в Словакии готовил госпереворот

В Словакии полицейские задержали гражданина Украины, которого подозревают в подготовке государственного переворота. Задержанного планируют выдворить из страны в ближайшее время, сообщила глава полиции Словакии Яна Машкарова.
«На данный момент один человек находится в отделении пограничной полиции по делам иностранцев, где проводится административное выдворение», — заявила Машкарова. Ее слова передает издание Denniku N.
Отмечается, что отчет по факту предполагаемого переворота должен был обсуждаться в комитете по обороне и безопасности. Однако на собрании отчет так и не открыли. Кроме того, в это же время представители оппозиции хотели задать вопросы о деятельности пророссийской группы «Брат за брата».
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