Украинец в Словакии готовил госпереворот

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинец, готовивший госпереворот в Словакии, будет выдворен из страны
Украинец, готовивший госпереворот в Словакии, будет выдворен из страны Фото:

В Словакии полицейские задержали гражданина Украины, которого подозревают в подготовке государственного переворота. Задержанного планируют выдворить из страны в ближайшее время, сообщила глава полиции Словакии Яна Машкарова. 

«На данный момент один человек находится в отделении пограничной полиции по делам иностранцев, где проводится административное выдворение», — заявила Машкарова. Ее слова передает издание Denniku N. 

Отмечается, что отчет по факту предполагаемого переворота должен был обсуждаться в комитете по обороне и безопасности. Однако на собрании отчет так и не открыли. Кроме того, в это же время представители оппозиции хотели задать вопросы о деятельности пророссийской группы «Брат за брата».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Словакии полицейские задержали гражданина Украины, которого подозревают в подготовке государственного переворота. Задержанного планируют выдворить из страны в ближайшее время, сообщила глава полиции Словакии Яна Машкарова.  «На данный момент один человек находится в отделении пограничной полиции по делам иностранцев, где проводится административное выдворение», — заявила Машкарова. Ее слова передает издание Denniku N.  Отмечается, что отчет по факту предполагаемого переворота должен был обсуждаться в комитете по обороне и безопасности. Однако на собрании отчет так и не открыли. Кроме того, в это же время представители оппозиции хотели задать вопросы о деятельности пророссийской группы «Брат за брата».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...