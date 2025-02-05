В Петербурге задержан руководитель нефтяной компании за неуплату налогов

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Задержанный ранее уже был привлечен к уголовной ответственности по статье о пособничестве в присвоении или растрате
Задержанный ранее уже был привлечен к уголовной ответственности по статье о пособничестве в присвоении или растрате Фото:

В Санкт-Петербурге произошло задержание 60-летнего руководителя местной нефтяной фирмы. Подозреваемый обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 398 миллионов рублей.

«По данным следствия, с 2019 по 2021 год предприниматель уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость — 218,1 миллиона рублей, а также налога на прибыль — 180,6 миллиона рублей. В результате образовалась задолженность в размере 398,7 миллиона рублей», — сообщил в правоохранительных органах источник «Московского Комсомольца в Питере».

Задержанный ранее уже имел проблемы с законом. Он был привлечен к уголовной ответственности по статье о пособничестве в присвоении или растрате, что указывает на возможную систематичность его незаконных действий в сфере экономической деятельности. Правоохранительные органы продолжают расследование данного дела.

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В Санкт-Петербурге произошло задержание 60-летнего руководителя местной нефтяной фирмы. Подозреваемый обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 398 миллионов рублей. «По данным следствия, с 2019 по 2021 год предприниматель уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость — 218,1 миллиона рублей, а также налога на прибыль — 180,6 миллиона рублей. В результате образовалась задолженность в размере 398,7 миллиона рублей», — сообщил в правоохранительных органах источник «Московского Комсомольца в Питере». Задержанный ранее уже имел проблемы с законом. Он был привлечен к уголовной ответственности по статье о пособничестве в присвоении или растрате, что указывает на возможную систематичность его незаконных действий в сфере экономической деятельности. Правоохранительные органы продолжают расследование данного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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