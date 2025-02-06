В МВД предупредили о краже аккаунтов Telegram в Шереметьево

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В МВД рассказали о новом способе кражи личных аккаунтов граждан
В МВД рассказали о новом способе кражи личных аккаунтов граждан Фото:

В МВД России заявили, что мошенники используют новый способ кражи аккаунтов соцсети Telegram — с помощью Wi-Fi. Как сообщили в ведомстве, подобные случаи зафиксированы в аэропорту Шереметьево.

«Злоумышленники создают собственные фальшивые сети, которые внешне выглядят как реальные... Вместо стандартной процедуры предлагается авторизоваться через Telegram», — рассказали в telegram-канале МВД. Отмечается, что в Шереметьево точка доступа работала с названием SVO_Free.

В МВД уточнили, что подключение к такой сети сопровождается запросом на авторизацию, для которой обычно требуется ввести код, полученный по СМС. Пресс-служба аэропорта Шереметьево рекомендует использовать исключительно официальную сеть _Sheremetyevo Wi-F. Авторизация в ней осуществляется через номер мобильного телефона.

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В МВД России заявили, что мошенники используют новый способ кражи аккаунтов соцсети Telegram — с помощью Wi-Fi. Как сообщили в ведомстве, подобные случаи зафиксированы в аэропорту Шереметьево. «Злоумышленники создают собственные фальшивые сети, которые внешне выглядят как реальные... Вместо стандартной процедуры предлагается авторизоваться через Telegram», — рассказали в telegram-канале МВД. Отмечается, что в Шереметьево точка доступа работала с названием SVO_Free. В МВД уточнили, что подключение к такой сети сопровождается запросом на авторизацию, для которой обычно требуется ввести код, полученный по СМС. Пресс-служба аэропорта Шереметьево рекомендует использовать исключительно официальную сеть _Sheremetyevo Wi-F. Авторизация в ней осуществляется через номер мобильного телефона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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