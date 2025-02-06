В МВД предупредили о краже аккаунтов Telegram в Шереметьево

В МВД России заявили, что мошенники используют новый способ кражи аккаунтов соцсети Telegram — с помощью Wi-Fi. Как сообщили в ведомстве, подобные случаи зафиксированы в аэропорту Шереметьево.
«Злоумышленники создают собственные фальшивые сети, которые внешне выглядят как реальные... Вместо стандартной процедуры предлагается авторизоваться через Telegram», — рассказали в telegram-канале МВД. Отмечается, что в Шереметьево точка доступа работала с названием SVO_Free.
В МВД уточнили, что подключение к такой сети сопровождается запросом на авторизацию, для которой обычно требуется ввести код, полученный по СМС. Пресс-служба аэропорта Шереметьево рекомендует использовать исключительно официальную сеть _Sheremetyevo Wi-F. Авторизация в ней осуществляется через номер мобильного телефона.
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