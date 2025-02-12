Полковник Тимошенко: прорыв ВС РФ в Курской области — это тактический успех

В Курской области российским военным удалось успешно преодолеть тактическую линию обороны противника при продвижении на участке шириной около 20 километров. Подобное является тактическим успехом, сообщил военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко.
«Безусловно, это тактический успех. Теперь вопрос заключается в том, как ситуация будет развиваться дальше. У нас есть эшелон прорыва, который сделал дырку в обороне противника. За ним обязан стоять еще один эшелон, задачей которого будет расширение данного прорыва», — заявил Тимошенко для «Ридус». Он отметил, что, если все указанное будет выполнено, то тактический успех может перерасти в оперативный.
Под Курском на территории шириной около 20 километров и более двух километров в глубину, российские войска добились значительного продвижения. На данный момент интенсивные боевые действия проходят в районе населенных пунктов Николаево-Дарьина, Александрии, Никольского и Викторовки. Бойцы 106-й Тульской воздушно-десантной дивизии завершают операцию по очистке Свердликова, который находится в 15 километрах от города Суджа. Кроме того, ВС РФ успешно проводят штурм Никольского.
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