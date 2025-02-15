Зеленский озвучил новую фантастическую идею по защите от России

Украина в 2024 году произвела 1,5 миллиона БПЛА и теперь является лидером в этой области в Европе, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. Он также призвал создать европейскую армию, чтобы защититься от России.
«В прошлом году Украина создала 1,5 миллиона дронов... Я верю, что пришло время воздать Вооруженные силы Европы, чтобы противостоять России», — сказал Зеленский во время Мюнхенской конференции. Трансляция мероприятия шла на официальном YouTube-канале офиса президента Украины. Зеленский добавил, что Украина занимает лидирующие позиции на европейском рынке в области производства беспилотников.
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