Зеленский озвучил новую фантастическую идею по защите от России

Зеленский призвал создать европейскую армию и похвастался украинским дронами
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский на Мюнхенской конференции похвастался украинскими беспилотниками
Зеленский на Мюнхенской конференции похвастался украинскими беспилотниками Фото:

Украина в 2024 году произвела 1,5 миллиона БПЛА и теперь является лидером в этой области в Европе, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. Он также призвал создать европейскую армию, чтобы защититься от России.

«В прошлом году Украина создала 1,5 миллиона дронов... Я верю, что пришло время воздать Вооруженные силы Европы, чтобы противостоять России», — сказал Зеленский во время Мюнхенской конференции. Трансляция мероприятия шла на официальном YouTube-канале офиса президента Украины. Зеленский добавил, что Украина занимает лидирующие позиции на европейском рынке в области производства беспилотников.

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Украина в 2024 году произвела 1,5 миллиона БПЛА и теперь является лидером в этой области в Европе, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. Он также призвал создать европейскую армию, чтобы защититься от России. «В прошлом году Украина создала 1,5 миллиона дронов... Я верю, что пришло время воздать Вооруженные силы Европы, чтобы противостоять России», — сказал Зеленский во время Мюнхенской конференции. Трансляция мероприятия шла на официальном YouTube-канале офиса президента Украины. Зеленский добавил, что Украина занимает лидирующие позиции на европейском рынке в области производства беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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