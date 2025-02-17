Минфин допустил возможность изменения налогообложения

В России существуют возможности изменения налогообложения в ответ на текущие вызовы, несмотря на намерение следовать указаниям президента РФ Владимира Путина, сохраняя основные параметры налоговой системы до 2030 года. Об этом рассказал директор департамента налоговой политики Минфина РФ Данил Волков.
«Налоговая политика — это не самостоятельная эфемерная субстанция, это неотъемлемая часть общей государственной политики. Как показала практика последних лет — 2020-2022 годы и последующие — в налоговой политике, в том числе, реализуются мероприятия, которые исходят из вызовов и угроз, которые стоят перед страной», — заявил Волков, намекая на изменение системы, его слова приводит «Интерфакс».
Владимир Путин в послании обозначил необходимость зафиксировать основные условия налоговых новаций до 2030 года для обеспечения стабильности бизнеса. В этой части, по словам Волкова, будет сохранятся настрой на реализацию данного поручения.
Он подчеркнул, что налоговая политика зависит от государственных задач и должна адаптироваться к новым вызовам. Изменения будут направлены на улучшение администрирования и устранение неопределенностей, принимая во внимание внешние факторы, заключил Волков.
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