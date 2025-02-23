«Обиды приводят к заболеваниям»: психолог на примере Алсу объяснила, как вести себя в браке

Певица Алсу серьезно рисковала здоровьем, пока находилась в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. В зоне риска артистка оказалась, так как придерживалась неверной модели взаимоотношений с супругом. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделилась психолог Ирина Гуляева.
«Все непрожитые, невыговоренные проблемы, обиды, претензии, которые копятся в организме человека, потом перерастают во всякие плохие заболевания. Конечно, это также ударяет и по психике», — пояснила психолог.
Алсу впервые после развода озвучила свою главную ошибку в браке. По словам певицы, она росла в строгой мусульманской семье, в которой главным правилом было доминирование мужчины. Роль женщины в таких семьях — молча принимать все обиды. Это, по словам Алсу, называется «женской мудростью».
«Такая модель поведения была у меня и с мужем, я обижалась, уходила плакать и никому ничего не рассказывала. Держала в себе весь негатив, думала, что поступаю правильно. А на самом деле я шла по ложной траектории, и это сыграло против меня и моей семьи», — призналась певица в интервью Psychologies.
Из-за такой неверной модели и рухнул брак певицы, который продлился 18 лет и подарил паре троих детей. Психолог Ирина Гуляева объясняет: чтобы не повторять ошибок Алсу, важно пересмотреть свои отношения в семейном союзе. «Находясь в отношениях, неважно, каких: просто романтических или браке, люди должны общаться, находить компромиссы, высказывать накопившиеся обиды, претензии, делиться, что вызывает сомнения и опасения. То есть проговаривать партнеру все свои чувства», — рассказала психолог.
Что касается семьи, где доминирует мужчина, тут надо вспомнить, что мужчина — голова, а женщина — шея. В данном случае стоит проявлять женскую смекалку, чтобы обиходить острые углы. «Женщина может своим поведением демонстрировать, что ей неприятно что-то, у нее возникают отрицательные эмоции. Проговорить, что ей очень хочется, чтобы партнер ее обнял или поцеловал. Важно научиться переключать градус накала, чтобы его не было в принципе в семье. Тут же в помощь юмор, который часто помогает выйти из спорных ситуаций», — пояснила эксперт.
Алсу и Ян Абрамов после развода до сих пор делят имущество. Причиной расставания пары, по слухам, стала измена бизнесмена. Певица это официально не подтверждала, но и не опровергала.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.