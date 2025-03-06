Бойцов СВО хотят обеспечить бесплатным вторым высшим образованием

Участники специальной военной операции (СВО) могут получить право на второе высшее образование. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму на рассмотрение.
«Нашим законопроектом мы предлагаем предусмотреть выделение бюджетных средств для образовательных организаций, которые готовы предоставлять услуги по переобучению и получению второго образования участникам СВО», — заявил автор инициативы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев. Его слова приводит ТАСС.
Он также добавил, что законопроект обеспечит выделение бюджетных средств для вузов, готовых предоставлять услуги по переобучению, так как в настоящее время университеты зачастую покрывают недостающие суммы за счет собственных средств. Новый законопроект будет направлен на профессиональную ориентацию участников СВО и снижение дефицита кадров на рынке труда.
Помимо Михаила Киселева, к разработке законопроекта присоединились также другие депутаты Госдумы, включая Артема Метелева, Александра Мажугу, Екатерину Стенякину и Юлию Дрожжину. Инициатива была создана по поручению президента России Владимира Путина и способствует не только профессиональной переориентации участников СВО, но и решению проблемы дефицита кадров на рынке труда.
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