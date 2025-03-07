Эрдоган пообещал помощь в укреплении оборонной промышленности ЕС

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Эрдоган надеется, что переговоры о вступлении Турции в ЕС возобновятся как можно скорее
Эрдоган надеется, что переговоры о вступлении Турции в ЕС возобновятся как можно скорее Фото:

Военно-промышленный комплекс (ВПК) Турции готов укрепить оборонную промышленность  и безопасность Евросоюза. Об этом сообщил президент страны Реджеп Эрдоган.

«Наша оборонная промышленность, обладающая передовыми технологиями, готова внести свой вклад в укрепляющуюся оборонную сферу Европы», — заявил Реджеп Эрдоган на конференции главы Евросовета Антониу Кошты со странами-партнерами ЕС. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что Турция желает в максимальной степени сохранить трансатлантические связи и получить мощную поддержку США. 

Также Эрдоган выразил желание помогать в восстановлении Украины. По его словам, взаимоотношения между Турцией и ЕС важны для экономической и оборонной безопасности последнего. Президент понадеялся на то, что переговоры о членстве Турции в ЕС будут возобновлены как можно скорее.

Страна подала заявку на членство в союзе (тогда — Европейском экономическом сообществе) в 1987 году. Переговоры о вступлении начались в 2005-м и многократно приостанавливались из-за разногласий. 

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Военно-промышленный комплекс (ВПК) Турции готов укрепить оборонную промышленность  и безопасность Евросоюза. Об этом сообщил президент страны Реджеп Эрдоган. «Наша оборонная промышленность, обладающая передовыми технологиями, готова внести свой вклад в укрепляющуюся оборонную сферу Европы», — заявил Реджеп Эрдоган на конференции главы Евросовета Антониу Кошты со странами-партнерами ЕС. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что Турция желает в максимальной степени сохранить трансатлантические связи и получить мощную поддержку США.  Также Эрдоган выразил желание помогать в восстановлении Украины. По его словам, взаимоотношения между Турцией и ЕС важны для экономической и оборонной безопасности последнего. Президент понадеялся на то, что переговоры о членстве Турции в ЕС будут возобновлены как можно скорее. Страна подала заявку на членство в союзе (тогда — Европейском экономическом сообществе) в 1987 году. Переговоры о вступлении начались в 2005-м и многократно приостанавливались из-за разногласий. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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