В Совфеде не поддержали проект закона об уничтожении животных в приютах

В комитете Совфеда по конституционному законодательству отклонили законопроект, позволяющий регионам усыплять бродячих животных в приютах, поскольку он противоречит постановлению Конституционного суда (КС). Об этом рассказал глава комитета Андрей Клишас.
«Сейчас вносится закон, который говорит, давайте регионам дадим право после того, как определенное количество дней животное без владельца провело в питомнике, просто их уничтожить. Я, честно говоря, был в некоем недоумении, потому что, на мой взгляд, это совершенно очевидное прямое противоречие постановлению Конституционного суда», — передает слова Клишаса РИА Новости.
Конституционный суд указывал, что умерщвление бездомных животных допустимо лишь в случае отсутствия других способов обеспечения общественной безопасности. Законопроект, внесенный в Госдуму, предлагал исключить норму о возвращении животных в их прежние места обитания и предоставить регионам полномочия устанавливать сроки их содержания в приютах, после чего предусматривалось гуманное умерщвление, передает «Ридус».
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