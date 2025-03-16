Одна бутылка воды и шоколадка на всех: в «Ахмате» рассказали всю правду об операции «Труба». Видео

Командир спецназа «Ахмат» Аид: во время операции «Труба» выживали почти без еды
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Бойцы ВС РФ находились во время операции «Труба» без воды и еды
Бойцы ВС РФ находились во время операции «Труба» без воды и еды Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Во время операции «Труба» в Курской области 500 бойцов четыре дня выживали в газопроводе с одной бутылкой воды и шоколадкой на всех, борясь с нехваткой кислорода и собирая конденсат из курток, чтобы утолить жажду. Об этом рассказал к омандир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

«Когда уже было около 500 человек, кислорода становилось маловато, дышали через раз. Главное — не прилечь отдохнуть, это самая большая ошибка», — отметил командир в видео, опубликованном в telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По словам Аида, еда закончилась в первый день: «Четыре дня ничего не ели. По мелочи — шоколад и так далее. Воду экономили, по глотку на человека».

В последние дни бойцы дошли до крайности. Им пришлось распороть куртку и достать оттуда синтепон. Таким образом военные собирали конденсат ватой, чтобы хоть немного промочить губы. 

Операция «Труба» началась 8 марта 2025 года в районе Суджи Курской области. Российские войска прошли около 15 километров по заброшенному газопроводу «Уренгой-Помары-Ужгород», чтобы выйти в тыл ВСУ. Подготовка велась несколько месяцев.

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Во время операции «Труба» в Курской области 500 бойцов четыре дня выживали в газопроводе с одной бутылкой воды и шоколадкой на всех, борясь с нехваткой кислорода и собирая конденсат из курток, чтобы утолить жажду. Об этом рассказал к  омандир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид. «Когда уже было около 500 человек, кислорода становилось маловато, дышали через раз. Главное — не прилечь отдохнуть, это самая большая ошибка», — отметил командир в видео, опубликованном в telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По словам Аида, еда закончилась в первый день: «Четыре дня ничего не ели. По мелочи — шоколад и так далее. Воду экономили, по глотку на человека». В последние дни бойцы дошли до крайности. Им пришлось распороть куртку и достать оттуда синтепон. Таким образом военные собирали конденсат ватой, чтобы хоть немного промочить губы.  Операция «Труба» началась 8 марта 2025 года в районе Суджи Курской области. Российские войска прошли около 15 километров по заброшенному газопроводу «Уренгой-Помары-Ужгород», чтобы выйти в тыл ВСУ. Подготовка велась несколько месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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