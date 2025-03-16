Во время операции «Труба» в Курской области 500 бойцов четыре дня выживали в газопроводе с одной бутылкой воды и шоколадкой на всех, борясь с нехваткой кислорода и собирая конденсат из курток, чтобы утолить жажду. Об этом рассказал к омандир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
«Когда уже было около 500 человек, кислорода становилось маловато, дышали через раз. Главное — не прилечь отдохнуть, это самая большая ошибка», — отметил командир в видео, опубликованном в telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По словам Аида, еда закончилась в первый день: «Четыре дня ничего не ели. По мелочи — шоколад и так далее. Воду экономили, по глотку на человека».
В последние дни бойцы дошли до крайности. Им пришлось распороть куртку и достать оттуда синтепон. Таким образом военные собирали конденсат ватой, чтобы хоть немного промочить губы.
Операция «Труба» началась 8 марта 2025 года в районе Суджи Курской области. Российские войска прошли около 15 километров по заброшенному газопроводу «Уренгой-Помары-Ужгород», чтобы выйти в тыл ВСУ. Подготовка велась несколько месяцев.
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