«Меньше, чем у охранника»: Юрий Лоза пожаловался на размер пенсии

Российский певец Юрий Лоза пожаловался, что получает пенсию размером меньше, чем охранник. По словам артиста, ему ежемесячно приходит 16 тысяч рублей.
«Моя пенсия 16 тысяч рублей. Даже у нашего охранника больше. У него 20 с чем-то тысяч», — признался Юрий Лоза в разговоре с aif.ru.
Он лишился надбавки москвича из-за того, что продолжает работать. Также у певца нет никакого звания, что давало бы ему прибавку в размере 30 тысяч. Он отметил, что такие деньги игнорировать нельзя.
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