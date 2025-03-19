19 марта 2025

«Меньше, чем у охранника»: Юрий Лоза пожаловался на размер пенсии

Юрий Лоза заявил, что получает пенсию размером 16 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Лоза пожаловался, что получает 16 тысяч на пенсии
Юрий Лоза пожаловался, что получает 16 тысяч на пенсии Фото:

Российский певец Юрий Лоза пожаловался, что получает пенсию размером меньше, чем охранник. По словам артиста, ему ежемесячно приходит 16 тысяч рублей. 

«Моя пенсия 16 тысяч рублей. Даже у нашего охранника больше. У него 20 с чем-то тысяч», — признался Юрий Лоза в разговоре с  aif.ru. 

Он лишился надбавки москвича из-за того, что продолжает работать. Также у певца нет никакого звания, что давало бы ему прибавку в размере 30 тысяч. Он отметил, что такие деньги игнорировать нельзя. 

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Российский певец Юрий Лоза пожаловался, что получает пенсию размером меньше, чем охранник. По словам артиста, ему ежемесячно приходит 16 тысяч рублей.  «Моя пенсия 16 тысяч рублей. Даже у нашего охранника больше. У него 20 с чем-то тысяч», — признался Юрий Лоза в разговоре с  aif.ru.  Он лишился надбавки москвича из-за того, что продолжает работать. Также у певца нет никакого звания, что давало бы ему прибавку в размере 30 тысяч. Он отметил, что такие деньги игнорировать нельзя. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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