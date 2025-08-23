Силы ПВО уничтожили 20 дронов ВСУ за два часа

БПЛА сбиты в нескольких регионах России
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За последние два часа дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В период с 12.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении telegram-канала Минобороны. По уточненным данным, восемь БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, семь — над Смоленской областью, три над Курской и два над Калужской областью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!