Силы ПВО уничтожили 20 дронов ВСУ за два часа

БПЛА сбиты в нескольких регионах России
БПЛА сбиты в нескольких регионах России
Спецоперация РФ на Украине

За последние два часа дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В период с 12.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении telegram-канала Минобороны. По уточненным данным, восемь БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, семь — над Смоленской областью, три над Курской и два над Калужской областью.

