«ВКонтакте» упростит процесс получения синей галочки

Соцсеть «ВКонтакте» анонсировала упрощение процесса верификации аккаунтов, официальные представители пабликов смогут получить синюю галочку, подав соответствующую заявку. Для сообществ, имеющих такую же цель, потребуется наличие аудитории от 5?000 подписчиков, публикующих минимум одну единицу контента за 30 дней, сообщила пресс-служба соцсети.
«ВКонтакте готовит упрощение верификации — теперь получить синюю галочку будет проще. Одно из ожидаемых изменений — возможность подавать заявку на верификацию не только владельцу паблика, но и официальному представителю», — сообщили URA.RU представители соцсети.
«Наша цель — сделать так, чтобы создатели оригинального контента могли без лишних формальностей подтвердить подлинность и выделиться среди множества сообществ», — отметила директор по продукту «Сообщества и опыт автора» «ВКонтакте» Вера Советкина. По ее словам, изменение правил верификации является следствием непрерывного совершенствования продукта и учета предложений от авторов.
«ВКонтакте» также планирует внедрить дополнительные обновления, которые усилят продуктовую ценность верифицированных аккаунтов. Эти изменения предполагают использование верификации в алгоритмах машинного обучения для улучшения отображения контента в ленте и поиске, а также обновления в визуальном оформлении и позиционировании верификации. Предполагается, что нововведения начнут действовать в первой половине 2025 года. Точные детали и временные рамки реализации данного процесса будут определены и объявлены позднее.
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