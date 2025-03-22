Машина упала в море в Крыму с высоты девятиэтажного дома

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Водитель автомобиля оказался зажат в салоне
Водитель автомобиля оказался зажат в салоне Фото:

В селе Заводское Ленинского района Крыма легковой автомобиль упал в море с высоты около 35 метров. Об этом рассказали в МЧС Крыма.

«Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал с проезжей части и слетел с обрыва высотой около 35 метров», — говорится в сообщении МЧС. Там добавили, что часть автомобиля осталась на берегу.

Пассажир сумел выбраться сам, в то время как водитель оказался зажатым в салоне. Спасатели прибыли на плавсредстве, помогли ему выбраться и оказали первую помощь, после чего пострадавшего доставили на берег и передали медикам.

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В селе Заводское Ленинского района Крыма легковой автомобиль упал в море с высоты около 35 метров. Об этом рассказали в МЧС Крыма. «Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал с проезжей части и слетел с обрыва высотой около 35 метров», — говорится в сообщении МЧС. Там добавили, что часть автомобиля осталась на берегу. Пассажир сумел выбраться сам, в то время как водитель оказался зажатым в салоне. Спасатели прибыли на плавсредстве, помогли ему выбраться и оказали первую помощь, после чего пострадавшего доставили на берег и передали медикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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