Машина упала в море в Крыму с высоты девятиэтажного дома

В селе Заводское Ленинского района Крыма легковой автомобиль упал в море с высоты около 35 метров. Об этом рассказали в МЧС Крыма.
«Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал с проезжей части и слетел с обрыва высотой около 35 метров», — говорится в сообщении МЧС. Там добавили, что часть автомобиля осталась на берегу.
Пассажир сумел выбраться сам, в то время как водитель оказался зажатым в салоне. Спасатели прибыли на плавсредстве, помогли ему выбраться и оказали первую помощь, после чего пострадавшего доставили на берег и передали медикам.
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