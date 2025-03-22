Приложение для военнообязанных на Украине стало присваивать «черные метки»

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На Украине электронная система воинского учета раздает всем повестки, владельцы компаний в невыгодном положении
На Украине электронная система воинского учета раздает всем повестки, владельцы компаний в невыгодном положении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине электронная система воинского учета присваивает «черные метки» военнообязанным, не явившимся по повестке. Появление такой метки в профиле пользователя может привести к задержанию и невозможности оформления бронирования, сообщила «Страна.ua» .

«У некоторых военнообязанных в учетной записи неожиданно появляется красная полоса со специфичным значком с просьбой обновить данные. При обновлении сразу же выскакивает сообщение с красной полосой, что есть нарушение правил военного учета», — сообщило украинское издание в своем telegram-канале. Там назвали это «билетом в один конец».

Как указывают юристы, с которыми связалось издание, метка в приложении для военнообязанных на Украине появляется у тех, кто получил повестку и не явился по ней, что автоматически вносит данные о розыске данного лица. Проверке документов украинца могут задержать на любом блокпосту, выдать повестку и отправить на медкомиссию.

Сообщается, что многие не получали повестки и ничего не знали о них. «Есть много случаев, когда „Укрпочта“ не доставляла повестки и военнообязанные про них ничего не знали. Но в „Обереге“ автоматически фиксировалась неявка, поэтому и в „Резерве“ появляются специальные значки», — приводит издание слова юриста.

Владельцы компаний подают документы на бронь для своих сотрудников и появление такой метки делает невозможным ее получение, даже если документы на нее были поданы. Сложившаяся ситуация привела к злоупотреблениям со стороны сотрудников территориальных центров комплектования, которые начали использовать эту особенность системы для вымогательства взяток. 

На Украине возникли значительные проблемы с проведением кампании мобилизации. По данным, опубликованным Управлением внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области, в феврале уровень выполнения мобилизационного плана составил всего 27%, передает RT.

Украинцы начали мобилизовать беременных и пенсионерок. Также МО Украины заманивает людей на фронт 185-летней подпиской на Netflix.

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На Украине электронная система воинского учета присваивает «черные метки» военнообязанным, не явившимся по повестке. Появление такой метки в профиле пользователя может привести к задержанию и невозможности оформления бронирования, сообщила «Страна.ua» . «У некоторых военнообязанных в учетной записи неожиданно появляется красная полоса со специфичным значком с просьбой обновить данные. При обновлении сразу же выскакивает сообщение с красной полосой, что есть нарушение правил военного учета», — сообщило украинское издание в своем telegram-канале. Там назвали это «билетом в один конец». Как указывают юристы, с которыми связалось издание, метка в приложении для военнообязанных на Украине появляется у тех, кто получил повестку и не явился по ней, что автоматически вносит данные о розыске данного лица. Проверке документов украинца могут задержать на любом блокпосту, выдать повестку и отправить на медкомиссию. Сообщается, что многие не получали повестки и ничего не знали о них. «Есть много случаев, когда „Укрпочта“ не доставляла повестки и военнообязанные про них ничего не знали. Но в „Обереге“ автоматически фиксировалась неявка, поэтому и в „Резерве“ появляются специальные значки», — приводит издание слова юриста. Владельцы компаний подают документы на бронь для своих сотрудников и появление такой метки делает невозможным ее получение, даже если документы на нее были поданы. Сложившаяся ситуация привела к злоупотреблениям со стороны сотрудников территориальных центров комплектования, которые начали использовать эту особенность системы для вымогательства взяток.  На Украине возникли значительные проблемы с проведением кампании мобилизации. По данным, опубликованным Управлением внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области, в феврале уровень выполнения мобилизационного плана составил всего 27%, передает RT. Украинцы начали мобилизовать беременных и пенсионерок. Также МО Украины заманивает людей на фронт 185-летней подпиской на Netflix.
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© Служба новостей «URA.RU»
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