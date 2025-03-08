Украинцы начали мобилизовать беременных и пенсионерок

На Украине начали вручать повестки беременным и женщинам после 50
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В многодетных семьях на Украине женщины стали отправляться на фронт, так как бронь только одна
В многодетных семьях на Украине женщины стали отправляться на фронт, так как бронь только одна Фото:

На Украине повестки начали вручать беременным девушкам и женщинам, которые старше 50 лет. Об этом рассказывают пользователи в соцсетях.

«Бабусе 57 лет дали штраф [при постановке на учет]», — рассказал пользователь Анатолий Кузьмин. Его слова передает РИА Новости. 

Юрист Кристина Дрогозюк из Одессы подтвердила, что даже нахождение в декрете не освобождает женщин от обязанности обновить данные в военкомате. Врач Алена Орленко, чей муж уже 21 месяц находится в зоне боевых действий, рассказала, что ей пришлось явиться на военно-врачебную комиссию с семимесячным ребенком на руках, несмотря на наличие несовершеннолетней дочери дома.

Многодетные матери также сталкиваются с проблемами: бронь предоставляется только на полгода, после чего необходимо заново собирать документы и проходить комиссию. В некоторых семьях принимают решение, что на фронт отправятся женщины, а мужчины останутся с детьми по брони.

Ранее стало известно, что кампания мобилизации на Украине сталкивается с серьезными трудностями. Согласно информации, представленной Управлением внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области в феврале выполнение плана по мобилизации сократилось до 27%, передает RT.

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На Украине повестки начали вручать беременным девушкам и женщинам, которые старше 50 лет. Об этом рассказывают пользователи в соцсетях. «Бабусе 57 лет дали штраф [при постановке на учет]», — рассказал пользователь Анатолий Кузьмин. Его слова передает РИА Новости.  Юрист Кристина Дрогозюк из Одессы подтвердила, что даже нахождение в декрете не освобождает женщин от обязанности обновить данные в военкомате. Врач Алена Орленко, чей муж уже 21 месяц находится в зоне боевых действий, рассказала, что ей пришлось явиться на военно-врачебную комиссию с семимесячным ребенком на руках, несмотря на наличие несовершеннолетней дочери дома. Многодетные матери также сталкиваются с проблемами: бронь предоставляется только на полгода, после чего необходимо заново собирать документы и проходить комиссию. В некоторых семьях принимают решение, что на фронт отправятся женщины, а мужчины останутся с детьми по брони. Ранее стало известно, что кампания мобилизации на Украине сталкивается с серьезными трудностями. Согласно информации, представленной Управлением внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области в феврале выполнение плана по мобилизации сократилось до 27%, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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