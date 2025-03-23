СМИ узнали о содержании переговоров США и Украины в Эр-Рияде

CNN: в Эр-Рияде пройдут переговоры о режиме прекращения огня на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Эр-Рияде планируют возобновить переговоры о прекращении огня на Украине
В Эр-Рияде планируют возобновить переговоры о прекращении огня на Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В Эр-Рияде планируется возобновление переговоров о продлении режима прекращения огня на Украине. Об этом сообщил корреспондент CNN Алекс Марквардт. В переговорах примут участие технические группы из Штатов и Украины, а также представители России.

«В воскресенье в Эр-Рияде возобновятся переговоры о продлении режима прекращения огня на Украине с участием технических групп США и Украины. Завтра к обсуждению присоединятся российская миссия, а позже, возможно, и другие участники», — написал Марквардт на своей странице в соцсети Х. 

Американскую делегацию возглавляют представители из Государственного департамента Майкл Антон и из Совета национальной безопасности Эндрю Пик. В их поддержку также выступают Артур Милих, Эллиота Рознер и ряд других экспертов.

Запланированная встреча представителей из России и США пройдет 24 марта в Эр-Рияде. От российской стороны участие в переговорах примут председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что основной темой диалога станет черноморская инициатива.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Эр-Рияде планируется возобновление переговоров о продлении режима прекращения огня на Украине. Об этом сообщил корреспондент CNN Алекс Марквардт. В переговорах примут участие технические группы из Штатов и Украины, а также представители России. «В воскресенье в Эр-Рияде возобновятся переговоры о продлении режима прекращения огня на Украине с участием технических групп США и Украины. Завтра к обсуждению присоединятся российская миссия, а позже, возможно, и другие участники», — написал Марквардт на своей странице в соцсети Х.  Американскую делегацию возглавляют представители из Государственного департамента Майкл Антон и из Совета национальной безопасности Эндрю Пик. В их поддержку также выступают Артур Милих, Эллиота Рознер и ряд других экспертов. Запланированная встреча представителей из России и США пройдет 24 марта в Эр-Рияде. От российской стороны участие в переговорах примут председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что основной темой диалога станет черноморская инициатива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...