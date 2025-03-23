СМИ узнали о содержании переговоров США и Украины в Эр-Рияде

В Эр-Рияде планируется возобновление переговоров о продлении режима прекращения огня на Украине. Об этом сообщил корреспондент CNN Алекс Марквардт. В переговорах примут участие технические группы из Штатов и Украины, а также представители России.
«В воскресенье в Эр-Рияде возобновятся переговоры о продлении режима прекращения огня на Украине с участием технических групп США и Украины. Завтра к обсуждению присоединятся российская миссия, а позже, возможно, и другие участники», — написал Марквардт на своей странице в соцсети Х.
Американскую делегацию возглавляют представители из Государственного департамента Майкл Антон и из Совета национальной безопасности Эндрю Пик. В их поддержку также выступают Артур Милих, Эллиота Рознер и ряд других экспертов.
Запланированная встреча представителей из России и США пройдет 24 марта в Эр-Рияде. От российской стороны участие в переговорах примут председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что основной темой диалога станет черноморская инициатива.
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