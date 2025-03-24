Хинштейн не принял извинения рэпера, нарисовавшего матерные граффити в Судже

Хинштейн: извинения Апачева не отменяют административного правонарушения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хинштейн призвал начать административно производство по факту действий Апачева
Хинштейн призвал начать административно производство по факту действий Апачева Фото:

Извинения рэпера Акима Апачева за создание нецензурных граффити в городе Суджа Курской области не исключают факт административного правонарушения. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Вижу его (Апачева — прим. URA.RU) извинения, но эти извинения не отменяют состава административного правонарушения, которое он совершил», — заявил Хинштейн в ходе заседания правительства области. Он добавил, что необходимо начать административное производство против блогера в связи с нарушением им установленного запрета на въезд в приграничные районы, а также нанесением нецензурных надписей на фасады зданий в городе Суджа.

Ранее Апачев принес извинения жителям Курской области и города Суджи за нанесение оскорбительных граффити на стенах города. В своем заявлении он уточнил, что целью его действий была поддержка российских солдат, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Извинения рэпера Акима Апачева за создание нецензурных граффити в городе Суджа Курской области не исключают факт административного правонарушения. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Хинштейн. «Вижу его (Апачева — прим. URA.RU) извинения, но эти извинения не отменяют состава административного правонарушения, которое он совершил», — заявил Хинштейн в ходе заседания правительства области. Он добавил, что необходимо начать административное производство против блогера в связи с нарушением им установленного запрета на въезд в приграничные районы, а также нанесением нецензурных надписей на фасады зданий в городе Суджа. Ранее Апачев принес извинения жителям Курской области и города Суджи за нанесение оскорбительных граффити на стенах города. В своем заявлении он уточнил, что целью его действий была поддержка российских солдат, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...