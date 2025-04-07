В РПЦ обрадовались идее наделять священников статусом ветерана боевых действий

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В РПЦ прокомментировали идею выдачи священникам статуса ветерана боевых действий
В РПЦ прокомментировали идею выдачи священникам статуса ветерана боевых действий Фото:

Проект закона, предоставляющий военным священникам статус ветеранов боевых действий, получил высокую оценку как «очень хорошее предложение». Для получения статуса ветерана боевых действий военные священники должны провести в зоне боевых действий такой же срок, как и обычные военнослужащие, считает зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами архимандрит Алексий (Ганьжин).

«... в принципе, очень хорошее предложение сделали депутаты, дай Бог им здоровья... Но давайте делать так, как положено, зачем выделять священников в ту или в другую категорию? Есть специальный статус ветерана боевых действий, за сколько дней пребывания он выдается, за столько и давайте», — сказал Алексий в беседе с ТАСС.

Архимандрит также напомнил, что исторически в русской армии священнослужители имели статус, равный капитану, в отношении занимаемой должности и получаемого содержания. Хотя у священников никогда не было погон, они всегда пользовались уважением и входили в штатные списки. Сейчас, когда церковь и государство разделены, роль священников остается неизменной, и они продолжают молиться за воинов, подчеркнул Алексий.

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Проект закона, предоставляющий военным священникам статус ветеранов боевых действий, получил высокую оценку как «очень хорошее предложение». Для получения статуса ветерана боевых действий военные священники должны провести в зоне боевых действий такой же срок, как и обычные военнослужащие, считает зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами архимандрит Алексий (Ганьжин). «... в принципе, очень хорошее предложение сделали депутаты, дай Бог им здоровья... Но давайте делать так, как положено, зачем выделять священников в ту или в другую категорию? Есть специальный статус ветерана боевых действий, за сколько дней пребывания он выдается, за столько и давайте», — сказал Алексий в беседе с ТАСС. Архимандрит также напомнил, что исторически в русской армии священнослужители имели статус, равный капитану, в отношении занимаемой должности и получаемого содержания. Хотя у священников никогда не было погон, они всегда пользовались уважением и входили в штатные списки. Сейчас, когда церковь и государство разделены, роль священников остается неизменной, и они продолжают молиться за воинов, подчеркнул Алексий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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