В РПЦ обрадовались идее наделять священников статусом ветерана боевых действий

Проект закона, предоставляющий военным священникам статус ветеранов боевых действий, получил высокую оценку как «очень хорошее предложение». Для получения статуса ветерана боевых действий военные священники должны провести в зоне боевых действий такой же срок, как и обычные военнослужащие, считает зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами архимандрит Алексий (Ганьжин).
«... в принципе, очень хорошее предложение сделали депутаты, дай Бог им здоровья... Но давайте делать так, как положено, зачем выделять священников в ту или в другую категорию? Есть специальный статус ветерана боевых действий, за сколько дней пребывания он выдается, за столько и давайте», — сказал Алексий в беседе с ТАСС.
Архимандрит также напомнил, что исторически в русской армии священнослужители имели статус, равный капитану, в отношении занимаемой должности и получаемого содержания. Хотя у священников никогда не было погон, они всегда пользовались уважением и входили в штатные списки. Сейчас, когда церковь и государство разделены, роль священников остается неизменной, и они продолжают молиться за воинов, подчеркнул Алексий.
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