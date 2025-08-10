Каллас собирает глав МИД ЕС перед встречей Путина и Трампа

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас планирует созвать 11 августа экстренное совещание министров иностранных дел стран Евросоюза, которое пройдет перед саммитом президентов России и США. Она заявила, что цель встречи — выработать единую позицию ЕС и потребовать учета интересов Брюсселя и Киева в будущих соглашениях.
«Любая сделка между США и Россией должна включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности Украины и всей Европы», — сказала Каллас. Ее слова приводит Reuters. Она также добавила, что США способны вынудить Россию к «конструктивным переговорам», и в связи с этим объявила о внеочередной встрече глав МИД ЕС в понедельник.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планируемой встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Эту информацию впоследствии подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. По данным CNN, президент Украины Владимир Зеленский также будет находиться на Аляске в это время, однако непосредственно в переговорах участия принимать не будет. Представитель Белого дома отметил, что любые мероприятия с участием Зеленского возможны только после переговоров Трампа и Путина.
Британский аналитик Александр Меркурис, в свою очередь, полагает, что ЕС и Зеленский не готовы к завершению конфликта на Украине на условиях, предложенных Москвой и Вашингтоном, и намерены препятствовать переговорам между президентами России и США. По его словам, Украина и европейские страны будут прилагать усилия для срыва переговоров или минимизации их результатов, передает RT.
